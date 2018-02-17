За 3 года в Москве собираются построить 50 станций метро

В течение ближайших трех лет в Москве планируется построить около 50 новых станций метро, об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что программа строительства метро остается одной из самых машстабных, на возведение объектов метро в ближайшие три года заложено финансирование в размере 150-170 миллиардов рублей ежегодно.
"Уже в этом году мы планируем запустить более 50 км линий, а также не менее 20-25 станций", - рассказал Хуснуллин.
За это время планируется завершить основные работы на Большой кольцевой линии метро и на ряде радиальных линий.
"Важно и то, что уже сегодня при строительстве Большой кольцевой линии мы закладываем возможность строительства новых ответвлений в те районы, в которых сегодня еще нет метро", - добавил заммэра.
Читайте также:
- Со станции "Нижняя Масловка" Большого кольца можно будет пересесть на...
- В Новой Москве откроют 5 станций метро
- Метро, дороги и жилье: Хуснуллин рассказал, сколько построила Москва в...
- Запуск Третьего пересадочного контура перенесли на следующий год
- Метро до аэропорта Внуково дотянут через 3-4 года