За 3 года в Москве собираются построить 50 станций метро

В течение ближайших трех лет в Москве планируется построить около 50 новых станций метро, об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что программа строительства метро остается одной из самых машстабных, на возведение объектов метро в ближайшие три года заложено финансирование в размере 150-170 миллиардов рублей ежегодно.

"Уже в этом году мы планируем запустить более 50 км линий, а также не менее 20-25 станций", - рассказал Хуснуллин.

За это время планируется завершить основные работы на Большой кольцевой линии метро и на ряде радиальных линий.

"Важно и то, что уже сегодня при строительстве Большой кольцевой линии мы закладываем возможность строительства новых ответвлений в те районы, в которых сегодня еще нет метро", - добавил заммэра.