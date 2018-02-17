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За 3 года в Москве собираются построить 50 станций метро

17 февраля 2018 г. 2081
Фото: © shutterstock.com

В течение ближайших трех лет в Москве планируется построить около 50 новых станций метро, об этом сообщил заммэра  по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что программа строительства метро остается одной из самых машстабных, на возведение объектов метро в ближайшие три года заложено финансирование в размере 150-170 миллиардов рублей ежегодно.  

"Уже в этом году мы планируем запустить более 50 км линий, а  также не менее 20-25 станций", - рассказал Хуснуллин.

За это время планируется завершить основные работы на Большой кольцевой линии метро и на ряде радиальных линий.

"Важно и то,  что уже сегодня  при строительстве Большой  кольцевой линии мы закладываем возможность строительства новых  ответвлений в  те районы, в которых сегодня еще нет метро", - добавил заммэра.

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