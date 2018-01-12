За год в центре Москвы построили более 1 млн квадратных метров недвижимости

В 2017 году в центре Москвы в эксплуатацию ввели 56 объектов недвижимости общей площадью 1,21 миллиона квадратных метров, включая объекты реконструкции.

Специалисты Мосгосстройнадзора провели 841 проверку строящихся объектов и выявили 1,88 тысячи нарушений. Участникам строительства выдано 415 предписаний, оформлено 530 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 22,4 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

Большинство нарушений были оперативно устранены – это подтвердили повторные проверки.

Сейчас на контроле Мосгосстройнадзора находится 160 объектов в центре Москвы общей площадью более 2,5 миллиона квадратных метров.