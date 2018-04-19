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За месяц до Чм-2018 в центре Москвы появится овальная гостиница

19 апреля 2018 г. 483
Фото: © shutterstock.com

За месяц до чемпионата мира по футболу в Москве введут в эксплуатацию гостиничный комплекс почти на 380 номеров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Москомстройинвест. Площадь гостиничного комплекса составляет 76,1 тысячи квадратных метров.

Здание делится на подземную часть и наземную, которая состоит из 10-этажного стилобата и 34-этажной овальной башни.

Гостиничные номера расположатся с 14-го по 32-й этажи, на последних двух этажах будет ресторан, на 33-м обустроят террасы.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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