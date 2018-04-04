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За три месяца в Москве ввели только один ТЦ

4 апреля 2018 г. 321

Тем не менее, по рынку торговой недвижимости Москвы доля свободных площадей снизилась с 6,2 до 6,0%.

Рынок коммерческой недвижимости в последнее время начал подавать признаки жизни. Так, по данным компании JLL, в целом по рынку торговой недвижимости Москвы доля свободных площадей снизилась с 6,2 до 6,0%.

А вот в торговых центрах, которые были запущены в 2016-2017 годах, данный показатель сократился более значительно – с 14% до 12,6%. Именно эти объекты сформировали половину поглощения торговых площадей в Москве в начале года.

В 1-м квартале 2018 года в Москве введено 19 тыс. кв. м: был открыт всего один качественный торговый центр "Миля" в Жулебине.

"Хотя ритейлеры сохраняют фокус на уже работающих торговых центров со сформированным покупательским потоком, логично, что наибольшую динамику заполняемости демонстрируют именно новые проекты. Торговые центры 2016-2017 годов при аналогичной доле свободных площадей на момент открытия демонстрировали более быстрые темпы заполняемости: объем свободных площадей в них сократился вдвое за один год. Таким образом, снижение ввода проявляется не только в низкой доле свободных площадей, но и в сокращении сроков экспозиции качественных новых проектов", — резюмирует руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL Екатерина Земская.

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