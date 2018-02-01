Заммэра назвал худшие районы по уборке снега в Москве

Претензии к уборке снега есть в ряде районов Северо-Восточного, Северо-Западного и Восточного административных округов, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Могу назвать районы Гольяново, Богородское, Измайловский Восточного округа", - уточнил он.

Бирюков также сообщил, что Москва не планирует отказываться от противогололедных реагентов – "иначе будут травмы на тротуарах, ДТП на дорогах". Заммэра подчеркнул, что в столице используют экологически безопасные реагенты, прошедшие все необходимые экспертизы, передает "Интерфакс".

Реагенты применяют и до наступления снегопадов, с учетом множества переходов через нулевую отметку тротуары также обрабатывают мелокравийной крошкой.

По прогнозам синоптиков, в выходные Москву ожидают сильные снегопады. Бирюков заверил, что все городские службы готовы к последствиям погодных явлений.