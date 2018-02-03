Заммэра рассказал о работе над продлением "желтой" ветки метро до Внуково

Окончательный план продления метро до Внуково подготовят к лету, сейчас ведется проектировка участка
Окончательный план продления Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до поселка Внуково планируют представить летом, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Участок линии от станции "Раменки" до "Рассказовки" планируется запустить в начале лета. Кроме этого, мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о продлении станции «Рассказовка» до "Внуково", сказал вице-мэр.
"Думаю, что к лету этого года мы представим мэру на штабе, к какому времени мы построим станцию "Внуково", - рассказал Марат Хуснуллин.
Сейчас ведется проектировка будущего участка. У градостроителей уже на 80% есть понимание, какой трассировки будет участок, добавил он.
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