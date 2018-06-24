Запугать не получилось: чем встретила Москва иностранных болельщиков

Около десяти дней потребовалось, чтобы окончательно развеять устрашающие мифы о Москве. Зарубежная пресса готовила иностранцев к худшему: столица России - угрюмая, а люди в ней - злые. На деле же гости увидели совсем другую картину.

Москва, центр, утро. Море людей с улыбками. Настроение болельщикам не портят ни похмелье, ни проигрыш любимой команды. Еще недавно этих людей Москвой откровенно пугали западные телеканалы и газеты. Никаких медведей и балалаек, в ходу были совсем другие клише, которые, скорее, подходили для Москвы конца 80-х.

Вот какие пассажи можно было найти, например, в английской The Guardian и американской The Washington Post:

"Болельщики, приехавшие в Россию, столкнутся только с расизмом и гомофобией. А в гостиницах там развешивают памятки, что делать, если вас похитили".

"Серая и злобная. Скудные прилавки магазинов и темные фигуры. Удовольствие и радость от чемпионата мира затмит российская мрачность".

Однако в магазинах пустых полок нет. "У вас большое количество продуктов, которые есть и у нас в Англии, те же бренды. Особенно я люблю российские помидоры. Они невероятные", - говорит британская болельщица Хайди Коулс.

В западной прессе часто писали и о том, что помимо футбола в Москве нечем заняться, негде посидеть.

Сотни баров и ресторанов открылись в столице в последние годы, конечно же, не в рамках подготовки к чемпионату мира - просто динамичный город привлекал всех, кто готов был открыть свое дело. И инвестиционный климат в Москве был таков, что давал возможность созидать и зарабатывать. И вот пригодилось как средство для развенчания мифов.

Первые же дни в Москве безжалостно разорвали у иностранцев и шаблон о мрачном и сером городе. Тысячам людей со всего света как будто включили свет, звук и цвет. Болельщики неожиданно для себя оказались в цивилизованном месте. Пешеходные зоны, фонтаны, скверы, иллюминация — результаты благоустройства, к которым сами москвичи еще не успели привыкнуть.

"Город чистый, здания и все вокруг такое современное. Самое главное, что люди в России, особенно москвичи, очень гостеприимные. И я ощущаю себя в полнейшей безопасности", - рассказывает польский болельщик Войтек.

На безопасность в иностранных медиа как раз давили больше всего, показывая анимационные памятки о безумных русских фанатах и об убийствах и воровстве в России. "Моих друзей перепугали рассказами про русских хулиганов. Пришлось долго рассказывать и уговаривать их, чтобы поехать. Но сейчас все довольны", - говорит хорват Себастиан.

Сильнее остальных байки о Москве все же сказались на англичанах. Одна из крупнейших армий болельщиков мира приехала в столицу явно не в полном составе. Те, кто решился на поездку, отправлялись, по ощущениям, чуть ли не в тыл врага. Но быстро освоились и успокоились. А над рассказами про угрюмых русских и пустые полки магазинов посмеиваются.

"Любые проблемы вызывают отдельные маленькие группы людей. Не важно, русские или англичане. В остальном — посмотрите по сторонам. Большая футбольная семья счастливо проводит здесь время", - говорит болельщик из Англии Гарри.

Удивленные болельщики обрушили на своих соотечественников в соцсетях такую волну восторженных постов о Москве, что сами газеты и телеканалы начали разворачиваться на сто восемьдесят градусов.

Вот что сейчас пишут в тех же The Guardian и The Washington Post:

"О чём я думал? Я ошибался. Москва выглядит и ощущается, как любой крупный европейский город. Работники в бело-синей униформе водят поезда в гигантской подземке. Музыканты играют на пешеходных улицах. На террасах ресторанов горожане попивают кофе с десертами".

"Россия делает все возможное, встречает гостей с широкой улыбкой. А Москва стала главным центром притяжения. Десятки тысяч болельщиков в перерывах между матчами создают в городе настоящую атмосферу карнавала".

Не так важно, насколько изменился тон статей. Историям и эмоциям болельщиков из десятков стран мира, когда те вернутся домой, поверят куда больше. И возможно те, кто отказался от поездки на чемпионат, приедут в Москву в другое время.

"Моя девушка не решилась ехать на турнир, а теперь уже хочет сюда со мной. Так что планируем следующую поездку в Москву", - говорит болельщик из Англии Мэтт.

Ажиотаж среди иностранцев оказался настолько большим, что огромная фан-зона на Воробьевых горах трещит по швам. Столичные чиновники даже обратились к москвичам с призывом не замыкаться на одном месте и не устраивать столпотворение, напомнив, что по всему городу установлены экраны, плюс трансляции идут практически во всех кафе.