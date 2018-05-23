Здание Следственного комитета достроят в 2021 году

Стало известно, что комплекс зданий Следственного комитета Российской Федерации, который расположен в Техническом переулке Москвы, могут достроить к 2021 году.

Общая площадь строений составит порядка 60 тысяч квадратных метров, именно это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, общая стоимость здания должна составить более 5,5 миллиарда рублей.

Есть официальная информация, что здания будут переменной этажности — 2-11-14-18 этажей с тремя подземными уровнями. Также предусмотрена встроенная автостоянка на 200 машин с административно-бытовыми помещениями.