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Здание Следственного комитета достроят в 2021 году

23 мая 2018 г. 214

Общая стоимость здания должна составить более 5,5 миллиарда рублей.

Стало известно, что комплекс зданий Следственного комитета Российской Федерации, который расположен в Техническом переулке Москвы, могут достроить к 2021 году.

Общая площадь строений составит порядка 60 тысяч квадратных метров, именно это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, общая стоимость здания должна составить более 5,5 миллиарда рублей.

Есть официальная информация, что здания будут переменной этажности — 2-11-14-18 этажей с тремя подземными уровнями. Также предусмотрена встроенная автостоянка на 200 машин с административно-бытовыми помещениями.

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