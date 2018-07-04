Здесь в почете ДДУ: ТОП-5 районов Москвы

Вот как выглядит пятерка районов-лидеров, пользующихся наибольшей популярностью у участников долевого строительства в новостройках столицы.

Эксперты аналитической IT-платформы bnMap.pro выявили пятерку районов-лидеров, пользующихся наибольшей популярностью у участников долевого строительства в новостройках Москвы.

№1 рейтинга — Солнцево

Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 130 тысяч кв. м

Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 7,5%

Популярность района обусловлена, в первую очередь, наличием здесь большого объема экспозиции, представленного двумя масштабными комплексами, предусматривающими комплексное освоение территории.

№2 рейтинга — Хорошево-Мневники

Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 80 тысяч кв. м

Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 4,7%

Объем экспозиции района Хорошево-Мневники представлен большим количеством проектов на реализации (12 шт.), хотя далеко не все из них имеют высокий спрос со стороны участников долевого строительства.

№3 рейтинга — Отрадное

Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 65 тысяч кв. м

Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 3,7%

неплохие показатели Отрадного, так же, как и района Чертаново Южное, были обусловлены высокими объемами участия в долевом строительстве преимущественно в масштабных проектах.

№4 рейтинга — Даниловский

Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 62 тысячи кв. м

Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 3,6%

Основной вклад - 37,2 тыс. кв. м – был внесен в данный показатель масштабным ЖК ЗИЛАРТ, проектная площадь которого составляет 950 тыс. кв. м.

№5 рейтинга — Чертаново Южное

Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 60 тысяч кв. м

Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 3,5%

Здесь самым популярным проектом объектом являлся ЖК "Аннино Парк", в котором за прошедший 2017 год подписано договоров на 32,3 тыс. кв. м.