Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

В структуре предложения новостроек в районе расположения жилого комплекса бизнес-класс занимает долю более 60%. Именно проекты данной категории формируют основную перспективную застройку, облик и стиль жизни в локации, которую отличает высокий уровень транспортной доступности и экологической составляющей. Вот как выглядит первая пятерка рейтинга ЖК бизнес-класса с высотной застройкой по версии экспертов компании Est-a-Tet.

№1 рейтинга — ЖК "Небо"

Застройщик: Capital Group

Стоимость квадратного метра: 186 152 рубля

Вот главные отличительные черты этого проекта: светлые квартиры, рядом с ЖК различные объекты социальной инфраструктуры. Но есть один нюанс — в данном ЖК нет однокомнатных квартир. Да и окончание строительства запланировано только на вторую половину 2020 года.

№2 рейтинга — Prime Park

Застройщик: Optima Development

Стоимость квадратного метра: 210 158 рублей

Квартал сформирован из высотных зданий, между башнями большое расстояние. Но есть и минусы — близость стадиона ЦСКА, что примерно раз в две недели чревато толпами не очень трезвых фанатов, которые пришли поболеть за любимую команду.

№3 рейтинга — Фили Сити

Застройщик: MR Group

Стоимость квадратного метра: 204 022 рубля

Жилой квартал "Фили Сити" отличается удобным расположением. В пешей доступности сразу три станции метро: "Парк Победы", "Фили" и Багратионовская". Виды из окон на реку и Филевский парк.

№4 рейтинга — Фестиваль Парк

Застройщик: "Центр-Инвест"

Стоимость квадратного метра: 178 000 рублей

Главный плюс этого жилого комплекса — виды на лесопарк и Химкинское водохранилище. Да и цена, по сравнению с другими ЖК, очень невысокая — она тоже привлекает покупателей.

№5 рейтинга — Headliner

Застройщик: ГК "КОРТРОС"

Стоимость квадратного метра: 224 750 рублей

Главная "фишка" этого ЖК — близость к станции метрополитена "Шелепиха", что значительно облегчает жизнь. Из минусов — близость Третьего транспортного кольца и практически полное отсутствие зелени.