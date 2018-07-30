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Житель Волгограда построил туалет из бутылок, чтобы спасти остров

30 июля 2018 г. 2323
Фото: © shutterstock.com

Уличный туалет из бутылок и цемента построил во дворе своего дома житель Волгограда.

Александр Николаев решил использовать такой необычный материал, чтобы помочь решить экологическую проблему острова Сарпинский. Территория острова сильно замусорена, Росприроднадзор уже потребовал от волгоградской администрации избавить землю от грязи, однако ситуация там по-прежнему остается довольно плачевной.

Волгоградец же решил не дожидаться действий властей и самостоятельно помочь острову – туалет возведен из бутылок, которые валялись вдоль дорог на Сарпинском.

Фото: © v102.ru 

Издание "Высота 102" пишет, что идеей заинтересовались соседи Александра и теперь подумывают о том, чтобы повторить его опыт.

Сарпинский – самый большой остров на Волге, входит в состав Кировского района Волгограда. На острове живут порядка 800 человек, однако летом их становится гораздо больше – за счет дачников.

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