Жители Химок завалили снегом офис УК, не убравшей его из двора

Жильцы ЖК "Город набережных" в подмосковных Химках завалили снегом вход в офис управляющей компании, которая не занималась очисткой дворов и придомовых территорий после мощного снегопада, прошедшего в столичном регионе в минувшие выходные.

Фотографии выложили в Интернет, после чего подмосковная Госжилинспекция выдала управляющей компании предписания об устранении нарушений. В ходе проверки выяснилось, что в ряде дворов, за которые ответственна УК, остались снег и наледь, а на кровлях домов – сосульки и снежные наросты.

При этом Госжилинспекция неоднократно выявляла нарушения со стороны УК: в ряде домов ненадлежащим образом содержались входные группы, где-то были подтоплены подвалы, а замки на подвалах не работали. В итоге компанию оштрафовали и возбудили административные дела.

Жилой комплекс "Город набережных" был построен девелоперской компанией Urban Group. УК "Территория Комфорта-Клязьма" управляет исключительно жилыми проектами, возведенными этой компанией, сообщает РИА Новости.