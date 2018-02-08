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Жители Химок завалили снегом офис УК, не убравшей его из двора

8 февраля 2018 г. 6862
Фото: © Global Look Press

Возмущенные жители подмосковного жилого комплекса завалили снегом вход в офис управляющей компании.

Жильцы ЖК "Город набережных" в подмосковных Химках завалили снегом вход в офис управляющей компании, которая не занималась очисткой дворов и придомовых территорий после мощного снегопада, прошедшего в столичном регионе в минувшие выходные.

Фотографии выложили в Интернет, после чего подмосковная Госжилинспекция выдала управляющей компании предписания об устранении нарушений. В ходе проверки выяснилось, что в ряде дворов, за которые ответственна УК, остались снег и наледь, а на кровлях домов – сосульки и снежные наросты.  

 

При этом Госжилинспекция неоднократно выявляла нарушения со стороны УК: в ряде домов ненадлежащим образом содержались входные группы, где-то были подтоплены подвалы, а замки на подвалах не работали. В итоге компанию оштрафовали и возбудили административные дела.

Жилой комплекс "Город набережных" был построен девелоперской компанией Urban Group. УК "Территория Комфорта-Клязьма" управляет исключительно жилыми проектами, возведенными этой компанией, сообщает РИА Новости.

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