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Жители Новой Москвы отметили улучшение транспортной ситуации

2 февраля 2018 г. 977
Фото: © shutterstock.com

ВЦИОМ опросил житедей Новой Москвы и узнал их отношение к транспортной ситуации на присоединенных территориях.

Жители Новой Москвы отметили улучшение транспортной ситуации в Троицком и Новомосковском округах. По данным ВЦИОМ, в этом году об улучшении положения дел говорят 73,9% опрошенных, в то время как в 2015-м их было 60,7%.

И если в московской выборке доля положительных оценок транспортной ситуации составляет 16,5%, то в Новой Москве – 29,4%. Ответы "удовлетворительно" дают 37,9% и 33,9% соответственно.

Пассажиры общественного транспорта оценивают ситуацию в два раза позитивнее тех, кто за рулем – 36,7% против 19,5%.

69,3% отметили положительные изменения в работе общественного транспорта с момента вхождения территории в состав Москвы.

Снижается количество тех, кто считает, что ситуация ухудшилась: в 2015 году их было 16,7% от общего числа опрошенных, в этом году – уже 8,7%.

70% проживающих в ТиНАО позитивно оценивают темпы дорожного строительства. Об ухудшениях говорят лишь 5,5% опрошенных, считают ситуацию неизменной 18,4%.

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