ГлавнаяГородЖители Подмосковья выбрали самый красивый подъезд

Жители Подмосковья выбрали самый красивый подъезд

24 июня 2018 г. Андрей Ященко 237

Венецианский шик или помпезность Версаля? На портале "Добродел" выбрали самый оригинальный в Подмосковье подъезд. Как он должен выглядеть, жители решали вместе с коммунальщиками. Теперь новая задача: как отремонтировать территорию вокруг дома?

Фигуры бегемотов на набережной в Химках теперь любимое место для детских игр. В парке после реконструкции появились и удобные детские площадки, и контактный зоопарк.  Заброшенное еще несколько лет назад место превратили в точку притяжения жителей всего Подмосковья.

"Протяженность набережной 1 километр. Здесь, так же, как и напротив, стоит чугунный забор. Выложена современная тротуарная плитка", - рассказал глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

В Реутове вместо куч мусора – пруд, фонтан, качели, прогулочные зоны.  Грамотная и комфортная городская среда — это не только, когда рядом с домом больница, детский сад и школа. А ещё парки, спортплощадки и места для отдыха. Такой комплексный подход всё чаще применяют в Московской области.

В приложении "Добродел" выбрали лучший подъезд в Подмосковье. Жители теперь сами выбирают оформление и цвет, обсуждают детали ремонта. Где-то имперская помпезность, где-то французский стиль.

Пожелания и вкусы жителей учитывают не только в дизайне. Люди решают, где расположить зоны для воркаута и даже какой формы лампы повесить в подъездах. Изучаются не только заявки, которые отправили через официальное приложение Подмосковья. Консультации с местными активистами теперь неотъемлемая часть работы региональной власти.

"Кому-то нравится бежевый подъезд, кому-то нравится в салатовых тонах. Кто-то хочет парковки во дворе. Кто-то настаивает на том, чтобы был комфортабельный детский городок, освещение и видеонаблюдение. Поэтому это всегда очень непростой, но очень важный разговор с жителями", - рассказывает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По мнению экспертов, такая ориентированная на жителей политика помогает реализовывать только нужные проекты.

"У нас сейчас только формируются локальные сообщества вокруг своих домов, районов. Они лучше всего знают и транспортные развязки, и основные маршруты, и основные проблемы. Они могут в онлайн-режиме фактически реагировать на инициативы, контролировать их. Это намного эффективнее, чем бегать Счетной палатой, например, по всем районам, пытаясь понять, где что неэффективно делается", - считает политолог Дмитрий Абзалов.

Каждую субботу на дорогах идут навстречу друг другу два потока: из Москвы едут отдыхать на дачи, из области - в Москву. Эта привычка скоро уйдет в прошлое. Жители Подмосковья все чаще предпочитают выходные проводить дома.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
24 июня 2018 г. 237
Жители Подмосковья выбрали самый красивый подъезд 237
24 июня 2018 г. 845
Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы 845
24 июня 2018 г. 1870
Запугать не получилось: чем встретила Москва иностранных болельщиков 1870
24 июня 2018 г. 2806
Страна тюльпанов, технологий и свободы: что купить в Голландии по цене... 2806
23 июня 2018 г. 2129
95 процентов: станция "Лухмановская" готовится к запуску 2129
23 июня 2018 г. 1217
Правительство разрешило обустраивать отели в пунктах пропуска аэропорт... 1217
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.