Жители Подмосковья выбрали самый красивый подъезд

Венецианский шик или помпезность Версаля? На портале "Добродел" выбрали самый оригинальный в Подмосковье подъезд. Как он должен выглядеть, жители решали вместе с коммунальщиками. Теперь новая задача: как отремонтировать территорию вокруг дома?

Фигуры бегемотов на набережной в Химках теперь любимое место для детских игр. В парке после реконструкции появились и удобные детские площадки, и контактный зоопарк. Заброшенное еще несколько лет назад место превратили в точку притяжения жителей всего Подмосковья.

"Протяженность набережной 1 километр. Здесь, так же, как и напротив, стоит чугунный забор. Выложена современная тротуарная плитка", - рассказал глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

В Реутове вместо куч мусора – пруд, фонтан, качели, прогулочные зоны. Грамотная и комфортная городская среда — это не только, когда рядом с домом больница, детский сад и школа. А ещё парки, спортплощадки и места для отдыха. Такой комплексный подход всё чаще применяют в Московской области.

В приложении "Добродел" выбрали лучший подъезд в Подмосковье. Жители теперь сами выбирают оформление и цвет, обсуждают детали ремонта. Где-то имперская помпезность, где-то французский стиль.

Пожелания и вкусы жителей учитывают не только в дизайне. Люди решают, где расположить зоны для воркаута и даже какой формы лампы повесить в подъездах. Изучаются не только заявки, которые отправили через официальное приложение Подмосковья. Консультации с местными активистами теперь неотъемлемая часть работы региональной власти.

"Кому-то нравится бежевый подъезд, кому-то нравится в салатовых тонах. Кто-то хочет парковки во дворе. Кто-то настаивает на том, чтобы был комфортабельный детский городок, освещение и видеонаблюдение. Поэтому это всегда очень непростой, но очень важный разговор с жителями", - рассказывает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По мнению экспертов, такая ориентированная на жителей политика помогает реализовывать только нужные проекты.

"У нас сейчас только формируются локальные сообщества вокруг своих домов, районов. Они лучше всего знают и транспортные развязки, и основные маршруты, и основные проблемы. Они могут в онлайн-режиме фактически реагировать на инициативы, контролировать их. Это намного эффективнее, чем бегать Счетной палатой, например, по всем районам, пытаясь понять, где что неэффективно делается", - считает политолог Дмитрий Абзалов.

Каждую субботу на дорогах идут навстречу друг другу два потока: из Москвы едут отдыхать на дачи, из области - в Москву. Эта привычка скоро уйдет в прошлое. Жители Подмосковья все чаще предпочитают выходные проводить дома.