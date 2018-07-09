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Знаменитый ресторан "Прага" на Арбате продают с торгов

9 июля 2018 г. 1484
Фото: © Global Look Press

Здание ресторана "Прага" на Арбате выставят на торги. Начальная стоимость комплекса площадью почти 10 тысяч квадратных метров - более 2 миллиардов рублей, пишут "Ведомости".

Владельца ресторана еще в прошлом году признали банкротом. Дату торгов пока не определили.

"Прага" – один из старейших ресторанов Москвы. Первые постройки на его месте появились еще в XVII веке. Трактир для извозчиков под нынешним названием был открыт в 1872 году.

Ресторан неоднократно менял владельцев и концепцию. После революции здание использовали под магазины, столовую и даже библиотеку. В середине 90- мэрия продала "Прагу" группе АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Три года назад Исмаилова заочно арестовал Басманный суд.

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