Знаменитый ресторан "Прага" на Арбате продают с торгов

Здание ресторана "Прага" на Арбате выставят на торги. Начальная стоимость комплекса площадью почти 10 тысяч квадратных метров - более 2 миллиардов рублей, пишут "Ведомости" .

Владельца ресторана еще в прошлом году признали банкротом. Дату торгов пока не определили.

"Прага" – один из старейших ресторанов Москвы. Первые постройки на его месте появились еще в XVII веке. Трактир для извозчиков под нынешним названием был открыт в 1872 году.

Ресторан неоднократно менял владельцев и концепцию. После революции здание использовали под магазины, столовую и даже библиотеку. В середине 90- мэрия продала "Прагу" группе АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Три года назад Исмаилова заочно арестовал Басманный суд.