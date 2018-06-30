Звезде с мировым именем отказали в свадьбе в собственной часовне

Британскому певцу Эду Ширану не разрешили пристроить часовню к особняку. Власти графства Суффолк в восточной Англии решили, что сооружение нарушит архитектурный облик населенного пункта.

Особняк Ширана находится на территории бывшего сельскохозяйственного угодья, и певец хотел построить рядом с домом 9-метровую часовню в саксонском стиле, пишет The Telegraph. В этой часовне певец хотел сыграть свадьбу, но местные власти заявили, что в поселке уже есть церковь, и новое строение не впишется в ландшафт.

Кроме того, по мнению местных жителей, часовня "спровоцирует дисгармонию", поскольку создаст второе место для молитвы, похожее на существующую поселковую церковь. Также соседи звезды решили, что новая часовня не пойдет поселку на пользу, поскольку строится не для частных молитв, а для "проведения свадьбы богатых и знаменитых".

Эд Ширан – британский поп-музыкант, его альбомы возглавляют мировые чарты, а песня "Thinking Out Loud" принесла певцу две премии "Грэмми".