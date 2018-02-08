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Активы под управлением "РВМ Капитал" дошли до 40 миллиардов

8 февраля 2018 г. 756

В ближайшем будущем будет проведено инвестирование в проекты жилой, нежилой и коммерческой недвижимости.

В настоящее время стоимость активов под управлением ЗАО УК "РВМ Капитал" составляет 40 млрд рублей. Это произошло в результате формирования нескольких крупных закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости.

Управляющий директор "РВМ Капитал" Феликс Блинов замечает, что это хороший результат. "В достаточно непростых экономических условиях мы продолжаем развивать перспективные направления, в том числе  управление фондами недвижимости", — говорит Блинов.

По последним данным, под управлением "РВМ Капитал" находится уже 10 ЗПИФ недвижимости. В ближайшем будущем будет проведено инвестирование в проекты жилой, нежилой и коммерческой недвижимости.

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