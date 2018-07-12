"Азбука вкуса" открыла в Москве кафе

Сеть супермаркетов "Азбука вкуса" начала открывать в Москве кафе на площадях, которые ей достались от закрывшегося "Седьмого континента", пишут "Ведомости".
Заведения под вывеской "АВ бистро" заработали в магазинах на Смоленской-Сенной площади и Большой Лубянке.
Раньше в магазинах были только небольшие уголки-кафе и продавалась кулинария, в нынешней же сети кафе есть специально разработанное меню, винная карта и официанты.
Средний чек в бистро, по ожиданиям, составит от 800 до 1 тысячи рублей. Открываться кафе будут в супермаркетах, компания не планирует развивать их как отдельные заведения.
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