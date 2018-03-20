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Becar построит в Дубае доходный апарт-комплекс

20 марта 2018 г. 322

ГК Becar собирается к весне 2021 года построить доходный апарт-комплекс в Дубае, говорится в пресс-службе компании. Партнером вступит компания Sol Properties Development, подрядчиком строительства -  Bhatia General Constracting Company.

Инвестиции в проект с учетом приобретенного участка, проектирования и девелоперской деятельности составят более 30 миллионов долларов.

Три смежных участка земли в районе International Media Prodaction Zone

 Компания выкупила полтора года назад за 7,5 миллиона долларов. Апарт-комплекс площадью свыше 17 тысяч квадратных метров будет состоять из трех башен.

Проект реализуют в формате residential living and co-living — небольшие относительно общественных пространств апартаменты на две спальни с отдельными санузлами и общей кухней.

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