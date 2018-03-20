Becar построит в Дубае доходный апарт-комплекс

ГК Becar собирается к весне 2021 года построить доходный апарт-комплекс в Дубае, говорится в пресс-службе компании. Партнером вступит компания Sol Properties Development, подрядчиком строительства - Bhatia General Constracting Company.

Инвестиции в проект с учетом приобретенного участка, проектирования и девелоперской деятельности составят более 30 миллионов долларов.

Три смежных участка земли в районе International Media Prodaction Zone

Компания выкупила полтора года назад за 7,5 миллиона долларов. Апарт-комплекс площадью свыше 17 тысяч квадратных метров будет состоять из трех башен.

Проект реализуют в формате residential living and co-living — небольшие относительно общественных пространств апартаменты на две спальни с отдельными санузлами и общей кухней.