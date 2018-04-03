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Capital Group вместе с АФК "Система" инвестирует 15 млрд рублей в строительство ЖК "Небо"

3 апреля 2018 г. 534

Продажи квартир в новом небоскребе открылись в феврале. За два месяца партнеры продали недвижимости на 1,5 млрд рублей.

Capital Group и АФК "Система" вместе инвестируют в строительство трех жилых небоскребов на Мичуринском проспекте 15 млрд рублей, сообщил во время презентации проекта коммерческий директор Capital Group Петр Исаев.

Это первый совместный проект работы девелопера и инвестиционного фонда. Партнеры будут работать на условиях полного паритета, уточнил топ-менеджер.

Общая площадь проекта "Небо", состоящего из трёх башен, составит 157 тысяч кв. м, из них жилая - 99 тысяч кв м, площадь коммерческой недвижимости – 2 тыс. кв м. Строительство комплекса  началось в декабре прошлого года.

"Мы собираемся к первому кварталу 2020 года завершить строительство", - уточнил исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.

Помимо этого, в планах Capital Group благоустроить спуск к расположенной рядом с будущими небоскребами реке Раменки. Сейчас этот вопрос прорабатывается, ведутся переговоры с префектурой.

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