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ФСК "Лидер" купит у ЛСР домостроительный комбинат в Москве

14 марта 2018 г. 4844

Сделка может состояться до конца этого полугодия, ее сумма не уточняется

Петербургская группа ЛСР Андрея Молчанова продаст одному из крупнейших российских производителей панелей ФСК  "Лидер" домостроительный комбинат ЖБИ-6 в Москве, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки.

Отмечается, что все принципиальные договоренности уже достигнуты, продажа может состояться до конца первого полугодия. При этом, сумма сделки не уточняется. Сами представители компаний от комментариев  отказались.

Эксперты издания называют продажу комбината логичным шагом и связывают с убыточностью предприятия -  в 2013 году его маржинальность упала до 5,5%, а к 2015 году завод ушел в минус и не вышел из него. Последние несколько лет комбинат был загружен только на 40–60%. Кроме того, на рынке стройматериалов спрос на панели падает на протяжении последних пяти лет.

Группа ЛСР является одним  из крупнейших российских застройщиков жилья. Домостроительный комбинат ЖБИ-6 она выставила на продажу в прошлом году. Среди заводов ЛСР, у которой есть также производственные площадки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, ЖБИ-6 самое маленькое предприятие.  Мощность предприятия составляет 250 тыс. кв. м. жилья, или 150 тыс. кубометров железобетонных изделий в год.

Общие мощности группы по производству стройматериалов достигают 1 млн. кв. м. в год. Объем текущих проектов ЛСР составлял 3,8 млн кв. м, самые масштабные из них в Москве — "Зиларт" и "Лучи".

ФСК "Лидер" стала одним из крупнейших российских производителей панелей, после того как в 2016 году купила предприятие ДСК-1. Общая мощность заводов комбината — 1 млн. кв. м жилья. Ежегодно "Лидер» вводит в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м жилья.

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