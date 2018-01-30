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ГК "Регион" отказалась от покупки башни Mail.ru Group

30 января 2018 г. 992
Фото: © shutterstock.com

При появлении гарантий, требуемых покупателем, стороны могут вернуться к переговорам.

Группа компаний регион отказалась от приобретения башни Mail.ru Group в офисном комплексе Skylight на Ленинградском проспекте в Москве, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Компания не договорилась по условиям сделки с собственником бизнес-центра – "Галс-Девелопмент".

Основная причина отказа от сделки – сроки аренды площадей в бизнес-центре. Договор, подписанный Mail.ru Group и "Галс-дДвелопмент", действителен до 2021 года, но гарантии о намерении продлить договор покупателю не предоставили, в итоге в ГК решили отказаться от сделки. При этом источники издания не исключают, что стороны могут вернуться к переговорам, если покупателю предоставят требуемые гарантии.

Офисный комплекс Skylight состоит из двух башен, одну из которых занимает Mail.ru Grop, именно ее и планировала приобрести ГК "Регион".  Сделку собирались закрыть еще в 2017 году.

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