Инженер важнее экономиста: недостаток рабочих рук сказался на зарплатах строителей

Недавно городские власти сообщили о дефиците строителей. Городу не хватает 50 тыс. рабочих и специалистов. Повышением зарплат здесь не обойтись - считают эксперты, нужно поднимать престиж профессии.

Москве не хватает рабочих рук в строительстве. Об этом неоднократно заявлял заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня Москва реализует целый ряд мегапроектов. Это и реновация, и Московские центральные диаметры, и обширная программа строительства метро. Именно поэтому для полноценной работы строительного комплекса не хватает порядка 50 тысяч специалистов", - сказал он в середине марта на встрече со студентами Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Почти половина от необходимого количества рабочих и специалистов требуется для строительства метро. Сейчас, по данным столичного Стройкомплекса, на стройках трудится почти полмиллиона рабочих и специалистов (420 тыс. человек), еще порядка миллиона человек работают в смежных областях. На строительстве метро сейчас задействованы порядка 50 тыс. человек.

При этом темпы строительства в Москве возрастают. Так, например, в прошлом году город поставил рекорд в дорожном строительстве, построив свыше 124 км дорог, 37 мостов, тоннелей и эстакад, а также 30 пешеходных переходов. Кроме этого, сегодня в Москве реализуется еще несколько больших проектов – строительство Московских центральных диаметров и программа реновации.

Нехватку квалифицированных рабочих рук подтверждает и статистика. По оценкам HeadHunter, в январе-феврале количество вакансий в сфере строительства в Москве выросло на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост вакансий в сфере строительства зафиксировали и в SuperJob. С марта 2017 года по март 2018 число вакансий в Москве в сфере строительства выросло на 10%, рассказали в компании.

По данным HH, самой популярной среди специальностей является позиция инженера в различных вариациях: инженер-сметчик, инженер-строитель, инженер ПТО, инженер-геодезист, инженер- проектировщик и т.д. Также в топе каменщики, монтажники, слесари-сантехники, прорабы.

"Нехватка специалистов отчасти связана с неблагоприятной демографической ситуации в стране и длительностью обучения в системе профессионального образования. Вероятно, дефицит кадров еще связан с увеличившимся объемом строительства в связи проведением ЧМ-2018 по футболу", - рассуждает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Дефицит в строительной сфере в Москве есть, так как строится и ремонтируется много, а на строительной площадке может одновременно находится до тысячи рабочих, говорит заместитель генерального директора по связям с общественностью ГВСУ "Центр" Наталья Харченко. По ее словам, самыми востребованными специальностями являются монтажники, каменщики, отделочники, так как на них приходится и самый большой объем работ.

В группе "Мостотрест", которая специализируется на строительстве транспортной инфраструктуры, в том числе мостов и развязок, также отмечают дефицит профессиональных рабочих. Очень непросто найти сварщиков высокого разряда, очень востребованы машинисты кранов, автовышек, автогидроподъемников, сетует начальник управления по работе с персоналом компании Нина Михалева.

Не хватает профессиональных прорабов и бригадиров, крайне сложно найти универсальных инженеров, констатирует руководитель инфраструктурных проектов SDI Group Марат Вороков.

"Существует ошибочное представление о том, что инженер либо согласовывает, либо проектирует. Но на самом деле эта профессия включает в себя гораздо больше – и качество работ, и контроль и т.д. Сотрудники технадзора и сметного отдела очень ценны, но таких специалистов крайне мало", - резюмирует он.

Особенно остро вопрос о пополнении кадров встает с началом весны, которая является сигналом для активизации строительно-ремонтных работ. Строители решают эту задачу по-разному. В летний период привлекаем студенческие отряды, в целом смотрим информационные поисковые системы, в регионах - объявления в газетах, смотрим студентов-выпускников профессионально-технических колледжей для пополнения кадрового резерва, рассказали в "Мостотресте".

В SDI Group делают ставку на привлечение различных внешних подрядчиков. "Отдаем предпочтение преимущественно жителям российских регионов", - уточнили представители компании.

Конкуренция среди работодателей за квалифицированные кадры ожидаемо выгодна для соискателей. По данным базы HeadHunter, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Москве по вакансиям, относящимся к строительной отрасли, составляет 76 339 рублей.

Для сравнения, аналогичный показатель в категории "Государственная служба, некоммерческие организации " – 53 011 рублей, в категории "Банки, инвестиции, лизинг" - 63 736 рублей и 67 356 рублей по вакансиям, относящимся к группе "Маркетинг, реклама, PR".

Неудивительно, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин принял решение с 1 апреля увеличить на 15% зарплаты строителей, работающих на подконтрольных городу предприятиях.

В компаниях для развития человеческого капитала ищут различные инструменты мотивации. Например, в ГВСУ "Центр" существует практика наставничества, а с прошлого года введена единая система мотивации за выполнение плана производственной программы.

В "Мостотресте" для стимулирования профессионального роста рабочих сотрудников внедрена собственная 18-разрядная тарифная сетка. Присвоение разрядов по оплате труда производится квалификационной комиссией по представлению руководителя сотрудника и учитывает много параметров: профессиональное мастерство специалиста, качество работ, выполнение особо ответственных работ, рассказали в компании. Также в компании действует собственная программа "Кадровый резерв".

Сегодня практически нивелирована престижность профессии строителя, в основном всех тянет в офис, а работа руками — это часто удел приезжих из стран СНГ, сокрушается один из опрошенных экспертов. Нужно преломить эту тенденцию.