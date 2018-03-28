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Иван Романов: рынок ждет повышения цен

28 марта 2018 г. 814

Для мелких и средних застройщиков отказ от долевого финансирования станет испытанием на прочность.

Вектор развития рынка недвижимости и задачи, стоящие перед девелоперами в условиях меняющихся предпочтениях покупателей, анализирует управляющий "ЛСР. Недвижимость – Москва" Иван Романов.

— Пожалуй, самой обсуждаемой темой сейчас является влияние на рынок недвижимости изменения в законодательстве о долевом строительстве. Настолько ли страшны эти нововведения?

— Новая редакция 214-ФЗ, которая вступит в силу с 1 июля, приведет к тому, что строительство домов, которое начнется после 1 июля 2018 года, будет осуществляться за счет банковских кредитов. В результате произойдут две вещи: первая – уменьшение объемов строительства (кто-то не начнет строить на этих условиях), вторая - для тех, кто будет строить – возрастут издержки, а значит - вырастут цены.

Для мелких и средних застройщиков отказ от долевого финансирования станет испытанием на прочность. Лидеры рынка недвижимости, к которым относится и "Группа ЛСР", имеют возможность привлекать кредитные средства в банках на хороших условиях, поэтому, "Группа ЛСР", напротив, ожидает дальнейшего укрепления своих позиций в конкурентной среде.

— А как изменится соотношение спрос-предложение? Что будет с ценами?

— 214-ФЗ распространяется на объекты застройки, где еще не продано ни одной квартиры.  В первой половине 2018 года, пока еще можно работать по старому законодательству, рынок ожидает целая волна новых проектов. Во второй соответственно предложение будет снижаться. При этом, как я уже отметил, цены неизбежно вырастут.

— Повлияют ли новые условия ранка на востребованность ипотечного кредитования?

— На примере собственных продаж мы видим, что с каждым годом ипотека становится популярнее, доступнее, проще в оформлении. Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 9%, а минимальная 5,8%. "Группа ЛСР" работает со всеми ведущими банками, которые предлагают разнообразные программы ипотечного кредитования. В проектах столичного региона "Лучи", "Нахабино Ясное" или "ЗИЛАРТ" квартиру в ипотеку можно  приобрести с очень доступным первоначальным взносом, минимальным процентом,  оформить по двум документам или через интернет. Кроме того, в жилых комплексах "ЗИЛАРТ" и "Лучи" действуют федеральные программы  "Военная ипотека", "Семейная ипотека с господдержкой" и программа г. Москвы "Жилище", а в подмосковном "Нахабино Ясное" действуют государственные программы "Молодая семья" и "Социальная ипотека".

— В связи с развитием дорожно-транспортной сети насколько важна сегодня для покупателя локация проекта?

— Расположение дома всегда играло едва ли не решающую роль в выборе покупателем того или иного проекта. При этом для разных категорий в приоритете разные локации. Например, тихое спокойное Подмосковье подходит для семей с детьми и людей зрелого возраста, которым важна экология, простор и размеренная жизнь – и здесь мы строим уютный микрорайон "Нахабино Ясное" из ярких 4-этажных домов. Мегаполис с насыщенным ритмом жизни привлекает, прежде всего, творческую молодежь и деловую элиту – людей, которым важно круглосуточно быть в центре событий. На такую целевую аудиторию рассчитан флагманский проект "Группы ЛСР" в московском регионе – "ЗИЛАРТ". В то же время это отличный вариант и для семейного проживания – ведь здесь есть парк и набережная, места для гармоничного роста и развития детей с уникальной для центрального района города экологией. Оптимальным вариантом по цене, качеству и расположению можно назвать "Лучи", где за доступные деньги можно купить квартиру в городских границах, причем еще и с отделкой.

— На какие характеристики компания делает ставку с целью привлечения покупателя?

— Качество жизни складывается из целого ряда составляющих. Сюда можно отнести и транспортную доступность, и близость объектов социальной инфраструктуры, и наличие зон для отдыха, чтобы не было необходимости уезжать куда-то далеко, чтобы отдохнуть на природе всей семьей. Конечно, нельзя забывать и о качестве строительства будущего дома, его эстетике и технической "начинке". Пожалуй, "ЗИЛАРТ" можно назвать одним из наиболее ярких примеров среди столичных жилых комплексов, соответствующих всем этим критериям. Помимо качественных домов с авторской архитектурой и квартирами самых разнообразных планировок, на 65 гектарах этого проекта откроется парк площадью около 10 гектаров, музейный центр "Эрмитаж-Москва", большой концертный зал, кукольный и драматический театры, 11 детских садов и 3 школы, включая самый большой в Москве образовательный центр на 2500 мест. Первые дома в "ЗИЛАРТе" будут сданы уже в этом году.

— Наверняка в перечень конкурентных преимуществ можно включить и квартиры с отделкой? Действительно ли их популярность стремительно растет?

— Это правда. Покупка квартиры с уже готовым ремонтом дает покупателю целый ряд преимущества. Помимо того, что заехать в новую квартиру можно сразу после получения ключей, новоселы будут избавлены от шума ремонтных работ у соседей, если с отделкой сдаются все квартиры в секции – а зачастую именно так и делают застройщики. Нельзя не учитывать и значительную экономию времени и средств. Самостоятельный ремонт всегда получается дороже, ведь застройщик покупает материалы по оптовым ценам, что делает отделку значительно дешевле. А поскольку стоимость отделки входит в общую стоимость квартиры, то при покупке квартиры с помощью ипотеки разница в цене будет не так ощутима.  Другими словами, затраты на ремонт в новой квартире не станут весомым бременем для семейного бюджета в дополнение к выплатам за квартиру, а равномерно распределятся незначительными расходами на весь срок кредитования.    

Следуя этому тренду, мы значительно увеличили предложение квартир с отделкой в своих проектах комфорт-класса – "Лучи" и "Нахабино Ясное". В шоу-руме "Нахабино Ясное" на примере 2-комнатной квартиры площадью 61,7 кв. м и 3-комнатной площадью 78 кв. м можно посмотреть, как будет выглядеть их будущая квартира с отделкой, и оценить варианты расстановки мебели. Стоимость квартир с отделкой в «Нахабино Ясное»  составляет от 61,7 тыс. рублей за квадратный метр.

— Применяете ли вы какие-то уникальные технологии строительства в своих проектах?

— Конечно! Обладая собственным производством, мы применяем в строительстве своих домов принципиально новый для столичного региона формат энергоэффективной "бесшовной" технологии фасадов. Ее уникальность в том, что тепло- и звукоизоляционные свойства внешних стен зданий увеличиваются до 30%, а возведенные по этой технологии дома сочетают в себе комфорт городской квартиры и преимущества индивидуального загородного жилья.

— В каком направлении "Группа ЛСР" планирует дальнейшее развитие?

— Мы видим устойчивый спрос со стороны покупателя на жилье комфорт- и бизнес-класса, поэтому планируем развиваться именно в этих сегментах. В ближайшее время мы выводим в продажу еще один проект в Москве, всего в 330 метрах от станции метро "Водный стадион" по адресу Ленинградское шоссе, 58. В жилом комплексе из двух домов, высотой до 29 этажей, будут представлены квартиры от популярного евроформата до уникальных для данного района квартир с террасами и отличными видами на Химкинское водохранилище и парки, ближайший - парк Покровское-Стрешнево.  Расположение в районе со сложившейся застройкой обеспечит будущим жителям всю необходимую социальную инфраструктуру – в шаговой доступности находится 5 школ, 6 детских садов, множество учреждений дополнительного образования и развития.

— "Группа ЛСР" является одним из старейших участников выставки "Недвижимость от лидеров" - видимо, она действительно результативна?

Так и есть. Выставка - это отличная площадка как для обмена опытом между игроками рынка, так и для продуктивного диалога девелоперов с потенциальными покупателями и представления новых проектов. Для гостей нашего стенда мы всегда разрабатываем специальные предложения. В этом году "Группа ЛСР" также выступает официальным партнером «Форума лидеров рынка недвижимости» (RREF), который традиционно проводится в рамках выставки.

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