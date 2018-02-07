Китайский капитал заинтересовался российской коммерческой недвижимостью

Россия стала одним из лидеров по привлечению китайских инвестиций в коммерческую недвижимость среди стран Нового Шелкового пути.

Россия стала шестой страной среди государств Нового Шелкового пути по объему привлеченных китайских инвестиций в коммерческую недвижимость. К такому выводу пришли эксперты Knight Frank.

Новый шелковый путь – концепция транспортной системы, охватывающей фактически все восточное полушарие. Китайские власти представили концепт еще в 2013 г. Идея заключается в создании объединенной транспортной системы, позволяющей максимизировать оборот товаров между Западной и Восточной Европой, Россией, странами Центральной Азии и Китаем.

Всего в зоне Нового Шелкового пути находится 69 государств Восточной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, СНГ и Ближнего Востока.

Первые три строчки рэнкинга по показателю объема инвестиций в коммерческую недвижимость заняли Сингапур, Южная Корея и Малайзия. В местные проекты китайские игроки инвестировали 3,87 млрд, 2,74 млрд и 2,37 млрд долларов соответственно. Оказавшиеся на четвертой и пятой позиция Новая Зеландия и Чехия смогли привлечь 0,34 млрд и 0,31 млрд долларов соответственно.

В российские проекты в сфере недвижимости с сентября 2013 г. по октябрь 2017 г. китайские игроки вложили 0,17 млрд долларов, подсчитали в Knight Frank.

Добиться шестого места рейтинга Россия смогла в значительной степени благодаря крупной прошлогодней сделке - китайская Fosun Group приобрела комплекс "Воздвиженка-центр", известный как "Военторг". Партнером Fosun Group по сделке стала российская инвестиционная группа AVICA Management Company.

Бизнесменов из Пекина также интересуют проекты, связанные с Дальним Востоком. Например, Sheen Creation Holdings реализует проект во Владивостоке по созданию гостинично-жилого и административного комплекса "Дом в море"; Guo Wei инвестирует в строительство казино, отеля и яхт-клуба в игорной зоне "Приморье".

"Китайским инвесторам интересны российские активы в сфере коммерческой недвижимости из-за высоких ставок капитализации, - указывает директор департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank Алана Балоева. - Думаю, что в текущем году возможны сделки с участием китайцев".

Рост интереса к российскому рынку со стороны Пекина заметили и в JLL. По оценкам компании, на долю капитала из Поднебесной пришлась четверть всего объема иностранных транзакций за первые 9 месяцев 2017 года.

До этого китайцы были замечены на российском рынке инвестиций в недвижимость в посткризисный период, когда цены активов только прошли дно. Например, в результате приобретения Бизнес-парка "Гринвуд" корпорацией Chentun доля китайцев в объеме иностранных инвестиций увеличилась до 39% в 2010 году.

Российские активы привлекают в основном компании из сферы недвижимости, которые увеличивают портфели за пределами своих основных рынков, говорит руководитель отдела исследований компании JLL Олеся Дзюба.

"Интерес китайских игроков к российской недвижимости растет. Насыщение внутреннего рынка Китая играет важную роль, вынуждая местных инвесторов искать направления для диверсификации, - отмечает Олеся Дзюба. – В основном интересуют офисы, гостиницы и жилые проекты. Еще одной особенностью является интерес к историческим зданиям, объектам с особенной архитектурой".

Бизнесмены из Поднебесной – в принципе, самые активные в мире инвесторы в недвижимость. По оценкам JLL, с начала 2017 года около 10,5 млрд долл. "чистого" азиатского капитала было инвестировано в Америку и 9,3 млрд долл. в Европу. А всего за последние пять лет Китай вложил в зарубежные проекты в девелопменте 125 млрд долларов.

Столь высокие темпы экспансии китайского капитала в какой-то момент стали проблемой даже для руководства страны, которое увидело в этом угрозу для макроэкономической стабильности. В итоге, в августе прошлого года Госсовет и Комиссия национального развития и реформ Китая приняли решение ограничить инвестиции китайских инвесторов в зарубежные активы в недвижимости, спорте, отелях, развлечениях и "загрязняющих" отраслях. В результате, сорвались несколько больших сделок: например, китайские игроки отказались от редевелопмента башни 666 Fifth Avenue в США и от проекта Nine Elms Square в Лондоне.

Впрочем, это ограничение вряд ли будет угрозой для китайских инвестиций в Россию. Во-первых, как отмечают в JLL, объемы вложений иностранного капитала в российский рынок по-прежнему относительно малы и могут финансироваться со счетов офшорных подразделений.

Во-вторых, российские активы зачастую смотрятся более привлекательно по сравнению с аналогичными проектами в соседних странах. Например, минимальная доходность московских офисов, находится на уровне 10%, в то время как в европейских городах этот показатель составляет около 3-5%.

В-третьих, взаимные инвестиции между странами часто получают высокую политическую поддержку. Например, для совместной работы между странами действует готовая платформа в виде Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) с капиталом 2 млрд долларов.