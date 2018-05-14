"КРОСТ" передаст городу 13 тысяч квадратов жилья бизнес-класса для реновации

Концерн "КРОСТ" передаст столичным властям 13 тысяч квадратных метров жилья на северо-западе для переселения в рамках программы реновации, сообщила пресс-служба компании.

Жилой комплекс бизнес-класса построят на улице Расплетина, 20% площадей передадут городу – это позволит переселить около 100 семей. Еще один участок компания передаст городу для строительства муниципального детского сада. Оба участка сейчас принадлежат концерну.

По словам замгендиректора компании Марины Любельской, финансовый эквивалент передаваемых городу квартир составит порядка 3 миллиардов рублей. Средняя цена квадратного метра – 230 тысяч рублей.

Общая площадь ЖК на улице Расплетина составит 71 тысячу квадратных метров.