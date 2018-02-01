Льготная ипотека и ужесточения по долевому строительству: 10 самых громких новостей рынка в январе

Компания "Медиалогия" специально для портала "Вести. Недвижимость" подготовила медиарейтинг ключевых событий строительной отрасли за январь 2018 г.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Рейтинг построен по заметности событий. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.

Для составления рейтинга использовались результаты мониторинга порядка 43 300 различных СМИ - ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ – в период с 1 по 31 января.

Топ-10 событий:

Место в рейтинге Событие Заметность события 1 Правительство РФ утвердило правила господдержки по ипотеке для семей с детьми 158,94 2 Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении контроля в долевом строительстве 116,89 3 На Крымском мосту начали устанавливать защиту от землетрясений, а на пилотном участке установили ограждение и освещение 91,39 4 Сергей Собянин сообщил, что 2017 году в Москве сделали капремонт в домах общей площадью 21 млн кв. м и заменили больше пяти тысяч лифтов 88,27 5 Сергей Собянин утвердил 10%-ные скидки на покупку квартир большей площади для участников реновации 80,09 6 Владимир Путин подписал закон, который заменяет в России термин "жилье экономического класса" на "стандартное жилье" 71,91 7 Молодежный парламент при Госдуме предложил отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей 67,86 8 Минстрой РФ впервые за девять лет понизил норматив стоимости жилья 41,23 9 Стартовал прием заявок по программе "Семейная ипотека с государственной поддержкой" 39,40 10 Небоскреб "Лахта-центр" в Петербурге достиг финальной отметки в 462 метра и стал самым высоким зданием в Европе 36,81

Событие месяца №1: утверждение правил господдержки ипотеки для семей с двумя и более детьми.

Главным и самым обсуждаемым событием месяца стало долгожданное принятие правительством правил субсидирования ипотеки для семей с детьми. Идею запуска такой программы еще в конце прошлого года озвучил президент Владимир Путин.

Глава государства предложил частично субсидировать выплаты процентов по ипотечным кредитам семей с двумя и более детьми. Благодаря этому ставка по ипотечным займам для таких заемщиков снизится до 6%. Для сравнения, средняя ставка по ипотечным займам сейчас по данным ЦБ, составляет около 9,9%.

В начале января власти разработали необходимую для запуска программы документацию, которую сразу утвердил премьер Дмитрий Медведев. Программа будет действовать до конца 2022 года. По оценкам Минстроя, к ней смогут присоединиться более 1,3 млн. семей. Благодаря льготе заемщики смогут экономить до 800 тыс. рублей при покупке квартиры.

Субсидии на снижение ставки будут даваться заемщикам на три года. Если семья уже пользуется специпотекой по случаю рождения второго ребенка, а затем у них появляется третий ребенок, то период действия субсидированной ставки продлевается еще на пять лет со дня окончания действия срока субсидии по случаю рождения второго ребенка. То есть, общий срок субсидии получается восемь лет.

Событие месяца №2: принятие Госдумой поправок об ужесточении контроля в долевом строительстве.

Вторым по "громкости" событием месяца стала новая законодательная инициатива Госдумы по долевому строительству. 24 января депутаты в первом чтении приняли пакет законопроектов, позволяющих регулирующим органам усилить контроль в сфере долевого строительства. Одним из авторов поправок стал спикер Думы Вячеслав Володин.

Пакет состоит из двух законопроектов. Первый предусматривает установление правительством обязательных требований к организации и проведению госконтроля в области долевого строительства. Согласно документу, контроль будут осуществлять органы регионального госстройнадзора, а Минстрой получит право согласования назначения их руководителей.

Второй законопроект подразумевает усиление административной ответственности за нарушения в области долевого строительства. Например, документ подразумевает введение штрафов для должностных лиц за необоснованное заключение о соответствии застройщика и проектной документации установленным требованиям или за непредставление данных в единую информационную систему жилищного строительства. Размер штрафа по перечисленным нарушениям составит для физических лиц от 30 до 100 тыс. рублей.

Событие месяца №3: новый этап строительства Крымского моста

Одним из ключевых "источников" новостей для отрасли является строительство Крымского моста. В конце января на автодорожной части моста началась установка шок-трансмиттеров – устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия. Благодаря этому инфраструктурный объект сможет выдерживать землетрясения силой до 9 баллов.

Ранее подобная технология защиты от сейсмических угроз использовалась и по другим масштабным проектам. Например, в России шок-трансмиттеры установлены на вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде 2014 года.