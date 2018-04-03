Mail.Ru купила "33 слона"

Mail.Ru Group приобрела 100% риелторской онлайн-платформы "33 слона" и интегрирует ее с сервисом объявлений "Юла", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение группы. Сумма сделки не раскрывается.

Платформа "33 слона" предоставляет услуги по покупке и продаже недвижимости. Сервис будет оказывать услуги полного цикла для пользователей сервиса "Юла недвижимость" по продаже жилых и коммерческих площадей. В услуги входят оценка, реклама, фотосъемка, предпродажная подготовка, консультирование и сопровождение сделки под ключ.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в Рунете. Выручка группы в 2017 году по МСФО выросла до 57,5 миллиарда рублей.