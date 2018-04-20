MIPIM 2018: итоги и выводы

В апреле 2018 года в БЦ "Северная Башня" (ММДЦ Москва-Сити) состоялась коктейль-дискуссия AFTER MIPIM, посвященная подведению итогов 29-й международной выставки MIPIM 2018, которая прошла 13-16 марта во французских Каннах.

Любовь Цветкова, председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы, на правах модератора задала главный вектор встречи. Ключевыми акцентами стали впечатления и выводы участников по прошедшей выставке, новости с MIPIM о последних тенденциях отрасли, перспективные направления развития девелоперского бизнеса и потенциал российского рынка недвижимости для участия иностранных инвестиций.

ПО ИТОГАМ MIPIM-2018

В ходе обсуждения итогов выставки, Светлана Кара, управляющий партнёр Capital Global Partners (CGP), отметила: "Наше участие в MIPIM – это позиционирование России в мировом профессиональном сообществе сферы недвижимости, а также возможность сравнить проекты с точки зрения архитектурных, градостроительных и технологичных составляющих".

Александр Шарапов, президент Becar Asset Management Group, акцентировал внимание на международной экспозиции: "MIPIM – место, где можно посмотреть на новые стратегии и технологии в недвижимости, масштабная площадка для общения и передачи важной деловой информации. Друзья, там было на что посмотреть".

Владимир Пинаев, генеральный директор CBRE в России, добавил: "Все, что видишь на MIPIM – это такой мощный импульс в дальнейшей работе. Впечатления остались только очень позитивные".

Евгений Семенов, региональный директор JLL прокомментировал: "Наша компания – международная, поэтому основная причина нашего участия в MIPIM – это возможность встретиться с коллегами со всего мира".

Делясь своими впечатлениями о прошедшей выставке, Оксана Дивеева, директор департамента продаж Capital Group резюмировала: "Основанная цель девелопера на подобных выставках – посмотреть, какие инновационные технологии используют зарубежные коллеги, чтобы сравнить системы, по возможности перенять и, по итогу, благодаря им, оптимизировать свой бизнес уже в России".

Андрей Постников, управляющий директор ГК ОРИЕНТИР, представил выводы об экспозиции: "Присутствие нас на MIPIM дает возможность получить "возвратные фининвестиции" при возможной смене повестки выставки. Также, представляя свои проекты, вы получаете международную высокопрофессиональную экспертизу".

Говоря об организационной составляющей выставки, Ирина Дзюба, заместитель генерального директора, член Совета директоров MR Group, отметила: "На будущее – нужно предусмотреть больше дискуссионных площадок на русском языке – на мой взгляд, на MIPIM-2018 их было недостаточно. Здесь важна уникальность присутствия каждого члена выставки – инвестора, архитектора, девелопера и других".

Продолжая тему, Станислав Бибик, партнер Colliers International выразил абсолютно другое мнение: "С точки зрения формата выставки нужно больше привлекать иностранных экспертов, чтобы изменить локальный формат российских мероприятий на MIPIM. Также, спикер добавил: "Я был на стенде Москвы, там очень крутой фасилити для делового общения и живого диалога".

О ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЯХ ОТРАСЛИ

Александр Шарапов отметил международную экспозицию выставки с точки зрения последних трендов индустрии: "Интересные форматы коворкингов, коливингов набирают популярность в мире, развитие этих видов набирает обороты, а мы выбираем самые перспективные решения из всех предложенных".

Оксана Дивеева поделилась мнением о работе иностранных коллег: "Скажу честно, представленные на выставке проекты и технологии, по которым они созданы, ничем не отличаются от наших – реализуемых компанией Capital Group: глобальные решения по комплексной застройке с разными инфраструктурами. Грамотная работа инженеров, строителей и архитекторов всегда приносит привлекательный и, затем, популярный продукт".

Андрей Постников рассказал об актуальных тенденциях отрасли: "Самое интересное, что я увидел – распределение инвестиций на западном рынке смещается в сторону складкой недвижимости. Главным драйвером данного смещения приоритета является e-commerce или электронная торговля, который создает предпосылки для инфраструктурного роста и риски для классического ритейла".

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Ольга Архангельская, партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ, EY озвучила свое мнение относительно инвестиционных перспектив отечественного рынка недвижимости: "За последние два года мы во многом научились обходиться без иностранных инвесторов – из-за специфики экономической обстановки. Опыт, полученный на MIPIM, показал, что инвестиционная привлекательность России возрастёт при стабильном развитии экономики, так как зарубежные партнеры и инвесторы ценят именно стабильность".

Продолжив тему, Ирина Дзюба, отметила, что: "Активность отечественных и зарубежных инвесторов в России достаточно высока, а спрос стабилен. Мы знаем, какой продукт нужен – уникальный, качественный, стабильно развивающийся и строящийся".

Александр Шарапов добавил: "Несмотря на нестабильную картину рынка с точки зрения экономических факторов, Россия остается крайне привлекательной страной для зарубежных инвесторов".

Оксана Дивеева рассказала коллегам про мнение азиатских партнеров на MIPIM-2018: "Японские инвесторы считают, что российский рынок - быстро развивающийся сегмент, куда стоит вкладывать средства".

Светлана Кара поделилась с аудиторией результатами своих деловых коммуникаций на выставке: "Нам удалось заранее назначить встречу с японскими девелоперами, чтобы узнать их отношение к российскому рынку. Также, мы пообщались с европейскими банкирами и представителями инвестиционных фондов и договорились о весьма выгодных структурированных сделках, финансирующих проекты в России. Стоит отметить, что их рисковые ставки оставляют всего 3-4% – европейские партнеры ищут возможность использовать свою избыточную ликвидность, ответственно понимая все страховые риски".

Евгений Семенов отметил: "Европейские инвесторы смотрят на российский рынок с интересом и осторожностью, думаю, из-за политического влияния в том числе. Я считаю, что стоит устраивать больше мероприятий на английском языке, привлекая иностранных коллег в контексте выставки MIPIM".

Станислав Бибик поделился точкой зрения относительно инвестиционной привлекательности российского рынка: "Россия сейчас находится не в топе чарта этой категории. Зарубежные инвесторы смотрят не только на риски, они в первую очередь обращают внимание на соотношение доходности проекта. Так как у российских и зарубежных девелоперов разное восприятие, каждая сторона видит по-своему и риски, и доходность, именно поэтому интересы могут не совпадать".

Владимир Пинаев подытожил разговор: "Наиболее интересный сегмент для инвестиций за 2017 год – торговая недвижимость. Далее идут офисы и индустриальная недвижимость. Последние два сегмента имеют отсутствие достаточного предложения – иностранные инвесторы готовы вкладываться в такие проекты".