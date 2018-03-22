На победу в различных номинациях премии претендует более 100 девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга, которые заявили свыше 250 жилых комплексов.

4-я ежегодная премия в сфере недвижимости Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале МИР на Цветном бульваре.

В премии участвует более 100 девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга, которые заявили свыше 250 жилых комплексов. В этом году в премии представлено 28 номинаций, разделенных по классу жилья, стадии строительства и территориальному расположению. Победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения.

В программе церемонии - выступление America's Got Talent, лазерное шоу, выступление кавер-группы, тематический бар с коктейлями, лаунж-зона с кальянами и многое другое! Вечеринка соберет около 1000 гостей – представителей рынка недвижимости.

В уникальном пространстве Move Realty Awards профессионалы сферы недвижимости могут общаться в непринужденной обстановке, заводить новые знакомства с первыми лицами компаний и обсуждать наболевшие вопросы бизнеса.

Премия Move Realty Awards - социально ориентированный проект, основные цели которого обращены к потребностям современного покупателя. Основная задача – определить надежных застройщиков и комфортные для проживания объекты недвижимости. В этом году в премии представлено 28 номинаций, разделенных по классу жилья, территориальному расположению и стадии реализации.

Арт-партнер: Мастерская Bezloska

Федеральный интернет-партнер: Вести.Недвижимость

Деловой информационный партнер: Российская гильдия управляющих и девелоперов

Стратегический информационный партнер в Санкт-Петербурге: БСН.ру

Деловой информационный партнер: Клуб главных редакторов СМИ рынка недвижимости

Стратегический информационный партнер: Газета Glavred.Today

Главное отраслевое издание: Строительная газета

Эксперт по учебным программам в сфере недвижимости: Учебный Центр Academy of Real Estate

Эксперт по организации мероприятий в сфере недвижимости: PROEstate Events

Информационные партнеры премии: Интерфакс-недвижимость, Правда.Ру, Строительство.RU, Федеральная недвижимость, Витрина Новостроек, Разумная недвижимость, Tatre.ru, Журнал «Новостройки», Дайджест недвижимости, Авторская передача «Честный дом», Газета "Соседи", НовостройСити, RussianRealty, Портал «Аренда и Продажа», DOM& podium, Журнал "Форма", ПРО БИЗНЕС, White Square Journal, Индикаторы рынка недвижимости, Архитектурный Петербург, NEOARTE Russia, ИА "Недвижимость Петербурга", ИА "Строительство", Недвижимость и цены.

Руководитель премии: Демкина Дарья - +7 (495) 134-00-05 доб.108