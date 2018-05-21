На территории бывшего завода "Серп и Молот" ввели первый дом

Корпус площадью 17,5 тыс. кв. м входит в состав малоэтажного квартала "Достоинство". В четырех секциях расположено 126 квартир.

Началась выдача ключей от квартир в первом корпусе, построенном на реорганизуемой территории завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, сообщили в компании-застройщике.

Новостройка расположена по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 1, корп. 1 в районе Лефортово.

"По проектной декларации сдача корпуса 6 планировалась во втором квартале 2018 года. Строители же получили разрешение на ввод в марте, что позволило с опережением графика передать дом управляющей компании и начать выдачу ключей", – сказал представитель застройщика.

Корпус площадью 17,5 тыс. кв. м входит в состав малоэтажного квартала "Достоинство". В четырех секциях расположено 126 квартир.

В доме установлена система приточной вентиляции: в квартиры поступает свежий очищенный воздух, что позволяет не открывать окна для проветривания. Все инженерные системы дома сконцентрированы в индивидуальном тепловом пункте.

Это первый построенный дом масштабного проекта "Символ", занимающего территорию порядка 60 га на границе Центрального округа столицы. Отсюда менее 5 км до Кремля, 1,5 км до Садового кольца, меньше 1 км до Золоторожской набережной реки Яузы и Лефортовского парка.

Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды.

Жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами, социальной, спортивной и культурной инфраструктурой. Здесь появятся школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений.

Ключевой элемент проекта – проходящий через весь район центральный публичный парк "Зеленая река". Масштабное озеленение займет около 40% территории.

Как ранее заявил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, в Москве находится 208 промзон. Они занимают 18,8 тыс. га территории города в его старых границах, это 17% от всей площади столицы.

"12,5 тыс. га из них будут реорганизованы, причем 4,7 тыс. га полностью, а 7,8 тыс. га – частично", – уточнил Марат Хуснуллин.

По его словам, на последних сохранится производство. Это позволит обеспечить горожан дополнительно жильем, объектами соцкультбыта, дорогами, парковками.

"Город получит значимый экономический эффект, в первую очередь – за счет создания большого количества рабочих мест, что обеспечит дополнительные доходы в бюджет", – подчеркнул заммэра.

Кроме того, улучшится ситуация на дорогах, поскольку людям не придется ездить на работу в другой конец города – многие из них получат рабочие места рядом с домом.

Работы развернуты уже более чем на 20 промышленных площадках – "ЗИЛ", "Серп и Молот", "Ленино", "Перово", "Верхние котлы", территория бывшего Тушинского аэродрома и др.