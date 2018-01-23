ГлавнаяНовости компанийПИК в 2017 году удвоила выручку

ПИК в 2017 году удвоила выручку

23 января 2018 г. 564
Фото: © shutterstock.com

Компания перешагнула отметку строительства в 2 миллиона квадратных метров впервые за свою историю.

Группа компаний ПИК за 2017 год продемонстрировала двукратный рост основных показателей, объем поступлений денежных средств вырос на 113,7% - до 216,1 миллиарда рублей. Произошло это за счет завершения интеграции с компанией "Мортон" и продолжения роста бизнеса, сообщает пресс-служба застройщика.

Объем поступлений от продаж недвижимости вырос на 116,4% и оставил 189,1 миллиарда рублей, в 2016 году показатель составил 87,4 миллиарда. Объем розничной реализации недвижимости увеличился на 93,6% - до 1 839 тыс. квадратных метров. Доля ипотечных сделок составила 60% от всего объема продаж.

В минувшем году компания выставила на продажу 11 новых проектов и 99 новых корпусов. Объем ввода составил 2 059 тыс. квадратных метров, это на 121,4% больше, чем в предыдущем году.

Президент ГК Сергей Гордеев подчеркнул, что компания перешагнула отметку строительства в 2 миллиона квадратных метров впервые за свою историю. В этом году девелопер собирается реализовать 1,7-1,9 миллиона квадратных метров жилья и выручить 180-200 миллиардов рублей.

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
23 января 2018 г. 7
Уникальный "Дом с писателями" впервые отреставрируют 7
23 января 2018 г. 497
Вместо офисов в центре Москвы двелопер построит виллы 497
23 января 2018 г. 457
В ближайшие 2 года в Москве построят 40 километров выделенных полос 457
23 января 2018 г. 564
ПИК в 2017 году удвоила выручку 564
23 января 2018 г. 803
Стало известно, какие застройщики будут участвовать в программе ренова... 803
23 января 2018 г. 1757
Первый дом по реновации начнут заселять в феврале 1757
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.