ПИК в 2017 году удвоила выручку

Компания перешагнула отметку строительства в 2 миллиона квадратных метров впервые за свою историю.

Группа компаний ПИК за 2017 год продемонстрировала двукратный рост основных показателей, объем поступлений денежных средств вырос на 113,7% - до 216,1 миллиарда рублей. Произошло это за счет завершения интеграции с компанией "Мортон" и продолжения роста бизнеса, сообщает пресс-служба застройщика.

Объем поступлений от продаж недвижимости вырос на 116,4% и оставил 189,1 миллиарда рублей, в 2016 году показатель составил 87,4 миллиарда. Объем розничной реализации недвижимости увеличился на 93,6% - до 1 839 тыс. квадратных метров. Доля ипотечных сделок составила 60% от всего объема продаж.

В минувшем году компания выставила на продажу 11 новых проектов и 99 новых корпусов. Объем ввода составил 2 059 тыс. квадратных метров, это на 121,4% больше, чем в предыдущем году.

Президент ГК Сергей Гордеев подчеркнул, что компания перешагнула отметку строительства в 2 миллиона квадратных метров впервые за свою историю. В этом году девелопер собирается реализовать 1,7-1,9 миллиона квадратных метров жилья и выручить 180-200 миллиардов рублей.