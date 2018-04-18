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"РВМ Капитал" вошла в состав Комитета по стандартам управляющих компаний

18 апреля 2018 г. 181
Фото: © Global Look Press/Sergey Kovalev

Комитет по стандартам деятельности УК был создан при Банке России с целью совершенствования механизма регулирования  деятельности управляющих компаний для формирования прозрачного и конкурентоспособного рынка доверительных услуг.

На днях ЗАО УК "РВМ Капитал", по итогам деятельности организации в 2017 году,  была включена в состав Комитета по стандартам деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов при Банке России (Приказ Банка России от 30.01.2018 № ОД-202).

Комитет по стандартам деятельности УК был создан при Банке России с целью совершенствования механизма регулирования  деятельности управляющих компаний для формирования прозрачного и конкурентоспособного рынка доверительных услуг.

"Наша компания занимается доверительным управлением коллективными инвестициями более 12 лет, — говорит управляющий директор УК "РВМ Капитал" Феликс Блинов. — Отношения между владельцем актива и управляющей компанией строятся на взаимном доверии и ответственности сторон, подкрепленных соответствующими законами. И очень важно, чтобы стандарты, которые будут разработаны и приняты в дополнение к сложившейся системе, не только отвечали требованиям рынка и гарантировали всестороннюю надежность проводимых операций, но и позволяли рынку доверительного управления развиваться и расти".

В настоящее время рынок доверительного управления и коллективных инвестиций в России по итогам 2017 года продемонстрировал рост и достиг 6,4 трлн рублей. При этом  наиболее заметный вклад в прирост рынка в абсолютных цифрах дали пенсионные накопления НПФ и ЗПИФы — около 500 млрд и 280 млрд рублей соответственно.

"Доверительное управление сегодня актуально не только для рынка ценных бумаг, не менее востребованы эти услуги и на рынке недвижимости. В рамках управления коммерческой недвижимостью доверительное управление включает в себя целый комплекс услуг, связанных с выполнением строительных и отделочных работ, обеспечением профессиональной эксплуатации объекта, эффективной работой с арендаторами и сдачей помещений в аренду", — резюмирует руководитель департамента управления активами фондов недвижимости УК "РВМ Капитал" Гавриил Королев.

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