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Структура Мамута приобрела здание кинотеатра "Пионер"

2 февраля 2018 г. 1112
Фото: © shutterstock.com

Структура Александра Мамута купила кинотеатр "Пионер" на Кутузовском проспекте в Москве, пишут "Ведомости".

Победителем аукциона по продаже здания площадью 1,1 тысячи квадратных метров стало ООО "Чентромобиле-Пионер", принадлежащее компании  A&NN Investments.

Здание ранее находилось в городской собственности, ООО арендовало его и управляло расположенным в нем кинотеатром. В ходе торгов стартовая цена лота выросла на 70% - с 72,5 миллиона рублей до 123,1 миллиона. На объект претендовали еще четыре участника.

Кинотеатр "Пионер" открылся в 1953 году. К 2008 году муниципальный кинотеатр практически перестал работать.

Ранее сообщалось, что Мамут ведет переговоры о крупнейшей в России сети "Синема парк" у Саида Керимова.

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