Структура Мамута приобрела здание кинотеатра "Пионер"

Структура Александра Мамута купила кинотеатр "Пионер" на Кутузовском проспекте в Москве, пишут "Ведомости".
Победителем аукциона по продаже здания площадью 1,1 тысячи квадратных метров стало ООО "Чентромобиле-Пионер", принадлежащее компании A&NN Investments.
Здание ранее находилось в городской собственности, ООО арендовало его и управляло расположенным в нем кинотеатром. В ходе торгов стартовая цена лота выросла на 70% - с 72,5 миллиона рублей до 123,1 миллиона. На объект претендовали еще четыре участника.
Кинотеатр "Пионер" открылся в 1953 году. К 2008 году муниципальный кинотеатр практически перестал работать.
Ранее сообщалось, что Мамут ведет переговоры о крупнейшей в России сети "Синема парк" у Саида Керимова.
Читайте также:
- Компания сына генпрокурора РФ построит дома в промзоне на севере Москв...
- В "Лидер инвест" объяснили нарушение норм финансовой устойчивости
- Тесная площадка: лидеры отрасли вытесняют с рынка небольших девелоперо...
- Банк "Российский капитал" войдёт в состав АИЖК
- ГК "Регион" отказалась от покупки башни Mail.ru Group