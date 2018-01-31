Тесная площадка: лидеры отрасли вытесняют с рынка небольших девелоперов

Почти все отчитавшиеся крупнейшие девелоперы сообщили о высоких темпах роста бизнеса. Малым и средним компаниям все сложнее успевать за лидерами и части из них, вероятно, скоро придется уйти с рынка.

Московский строительный рынок готовится к новому этапу консолидации. Такой вывод можно сделать, проанализировав операционные данные крупнейших застройщиков за прошлый год. Практически все лидеры отрасли, отчитавшиеся за прошлый год, заявили о двузначном росте выручки.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявлял, что за прошлый год в Москве введено 3,42 млн кв. м жилья. Это лишь на 3% больше, чем было в 2016 году.

Для сравнения, крупнейшая компания отрасли – группа ПИК - увеличила ввод недвижимости в эксплуатацию в 2,2 раза – почти до 2,1 миллиона квадратных метров. В физическом выражении девелопер увеличил продажи недвижимости на 93,6% — до 1,8 млн кв. м. Пропорционально увеличился и доход девелопера от продажи недвижимости – в 2,2 раза до 189,1 млрд рублей.

По словам аналитика BCS Global Markets Марата Ибрагимова ПИК смог обогнать других застройщиков по динамике ввода и денежных поступлений за счет общего повышения качества продукта и существенного расширения объема предложения новых квартир как за счёт органического расширения своего портфеля так и благодаря покупке Мортона.

"За последние два года компания проделала большую работу по оптимизации своего предложения для клиентов – улучшились варианты планировок, была обновлена концепция внутренних дворов, у ЖК компании появился свой собственный стиль и дизайн. Наличие большого земельного банка позволило масштабировать эту концепцию и укрепить позиции компании в качестве лидера сектора", - отмечает эксперт.

Впрочем, другие флагманы отрасли также рапортовали о существенном росте доходов. Выручка второго по величине игрока на столичном рынке – группы "Донстрой", входящей в состав ВТБ, - в 2017 году увеличилась на 15% до 45,57 млрд рублей.

"Всего было реализовано 2897 объектов недвижимости (квартир, коммерческих помещений и машиномест), объем проданных площадей превысил 148 тыс. кв м. недвижимости", — указывалось в сообщении компании.

Еще более значительный рост продемонстрировал второй, находящийся под управлением ВТБ, застройщик – компания "Галс-девелопмент". Она смогла повысить поступления от продаж и аренды недвижимости на 42% до 56 млрд рублей.

"Продажи жилой недвижимости принесли компании 12,8 миллиарда рублей, реализация многофункциональных комплексов – 34,2 миллиарда рублей", — пояснял девелопер.

Работающая на рынке Новой Москвы компания "А101" за года увеличила продажи на 57% до 275 тыс. кв. м. Доход компании по заключенным новым контрактам составил более 25 миллиардов рублей, уточняется в пресс-релизе.

О позитивной динамике доходов сообщили работающие на столичном рынке питерские девелоперы – ЛСР и "Эталон".

Группа ЛСР смогла увеличить ввод недвижимости на 15% до 909 тыс. кв. м.

У группы "Эталон" объем ввода составил 423 тыс. кв. м. Денежные поступления группы от продажи недвижимости выросли на 16% по и составили 46,2 млрд рублей.

Лидеры отрасли уходят в отрыв, а ресурсов средних и небольших девелоперов уже недостаточно, чтобы успеть даже за среднерыночной динамикой, констатирует Марат Ибрагимов из BCS Global Markets.

"Вплоть до 1 июля, до вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, предложение жилья на московском рынке будет расти. Все девелоперы будут стараться успеть запустить максимальное количество новых проектов по старым правилам. После этого, динамика предложения снизится, а часть небольших игроков, возможно, предпочтет продать свои проекты крупным игрокам", - прогнозирует эксперт.

В условиях роста конкуренции и ужесточения отраслевого законодательства небольшие и средние застройщики все чаще принимают решение об уходе из жилищного бизнеса, соглашается генеральный директор Рейтингового Агентства Строительных Компаний Николай Алексеенко.

"Крупный бизнес замещает собой небольших застройщиков, это особенно хорошо видно в регионах. По нашим оценкам рынок уже покинуло порядка 1000 компаний из 5500 работавших ранее. Этот процесс будет только нарастать", - прогнозирует он.

Фактически, единственный крупный девелопер, сообщивший о снижении масштабов бизнеса – группа "Интеко". В прошлом году компании уменьшила ввод недвижимости в эксплуатацию на 28% до 273 тыс. кв. м. Непосредственно в Москве в 2017 г. компания ввела в строй 146,5 тыс. в 2017 г. против 196,6 тыс. кв. м. годом ранее. Планов на 2018 г. компания не раскрыла.

Другие застройщики тем временем либо намерены удержать сопоставимые с уровнем 2017 г. объемы ввода, либо и вовсе нарастить бизнес.

Например, в планах "А101" заключить контракты на продажу 350 тыс. кв. м. жилья.

Цель "Эталона" - ввести в эксплуатацию 480 тыс. кв. м. и нарастить доходы еще на 13% до 57 млрд рублей.

"Не думаю, что объемы ввода будут сокращаться в 2018 году. Строительный цикл занимает от 3-х лет и более, поэтому начатые проекты девелоперы в любом случае будут завершать, - рассуждает независимый эксперт Вячеслав Строкань. - Влияние от ужесточения требований законодательства скорее будет наблюдаться начиная с 2019 - 2020 года. Однако, более точные прогнозы можно будет делать после того, как будут определены все новые механизмы финансирования жилищного строительства".