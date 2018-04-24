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В Москве наградили лучшие зарубежные проекты и агентства недвижимости

24 апреля 2018 г. 237

В рамках премии награждались  лучшие зарубежные девелоперские проекты и агентства недвижимости, представленные на российском рынке.

Официальная церемония вручения премии Homes Overseas Russian Awards 2018 состоялась 19 апреля в зале GR Hall московского отеля "Золотое кольцо".  В рамках премии награждались  лучшие зарубежные девелоперские проекты и агентства недвижимости, представленные на российском рынке. Премия проводилась в четвертый раз ведущим интернет-порталом о зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru.

Из всех заявленных проектов и агентств путем двухступенчатого отбора независимое профессиональное Жюри отобрало лучших: 12 проектов и 6 агентств. Все они были отмечены наградами "Лучший проект в своей стране" и "Рекомендованное агентство в своей стране". Далее финалисты соревновались между собой в рамках тематических номинаций. Путем рейтингового голосования жюри оценивало каждого финалиста по целому ряду критериев. Кроме того, в оценке участвовали независимые эксперты и привлеченные тайные покупатели. По сумме баллов были определены победители тематических номинаций, обладатели специальных призов и главной награды Гран-При в категориях "Лучшее агентство" и "Лучший проект".

В категории "Лучшее агентство" награды "Рекомендованного агентства в своей стране" получило 6 агентств из Германии, Испании, Португалии, Турции и Чехии. Лучшим клиенториентированным агентством стала компания Excluzival Group (Турция). Награда за лучший интернет-маркетинг была присуждена агентству недвижимости Estate Barcelona (Испания). Обладателем Гран-При в этой категории по решению Жюри стало чешское агентство Vessan Reality.

В категории "Лучший проект" все финалисты получили награды "Лучшего проекта в своей стране на своей стадии строительства", а также были отмечены наградами в тематических номинациях. Специальный приз "Выбор Народа", присужденного по результатам открытого он-лайн голосования, получил проект Limassol Royal Residence (Кипр). Обладателем главной награды — Гран-При в категории "Лучший проект" стал комплекс Cap St Georges компании Korantina Homes (Кипр).

Церемонию посетили представители компаний-победителей: зарубежных девелоперов и агентств недвижимости, руководители ведущих российских агентств недвижимости, эксперты отрасли, представители медиа партнеров премии.

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