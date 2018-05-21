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В Москве состоится бизнес-завтрак "Элитный проект: дом под грифом SMART"

21 мая 2018 г. 492

В настоящее время продолжается регистрация на это мероприятие.

6 июня нынешнего года состоится бизнес-завтрак "Элитный проект: дом под грифом SMART". Этот завтрак проводит PROEstate Events при поддержке Academy of Real Estate, НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов" и Ассоциации инвесторов Москвы

Программа мероприятия включает следующие вопросы:

Как изменились инвестиционные и покупательские предпочтения в сегменте элитного жилья?

"Умные" системы – мода и престиж, или необходимость и реальная экономия?

Устойчивые проекты – новый термин или ближайшая перспектива для рынка элитной недвижимости?

Проект в концепции "трех нулей": стандарты, определяющие характеристики такого объекта.  О чем "говорит" экосертификат?

Инновации в архитектуре, в строительстве и эксплуатации, а также супертехнологии как основа для формирования прочной конкурентоспособной базы в условиях современного рынка – так стоит ли делать на них ставку?

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