10 метров для жизни: что можно купить в Москве за 2 миллиона

В Москве на продажу выставили квартиру площадью 10 квадратных метров. Обладателем жилья можно стать за 2,3 миллиона рублей, говорится в сообщении портала Domofond.ru.

Квартира располагается на севере Москвы, на первом этаже кирпичного дома 1938 года постройки в 15 минутах ходьбы от станции метро "Аэропорт". При этом квартира оформлена как нежилое помещение, поэтому прописаться в ней нельзя.

Впрочем, малогабаритная студия на "Аэропорте" не единственная в Москве. В шаговой доступности от парка "Царицыно" продается квартира площадью 10,5 квадратного метра. Стоит она дешевле своей "конкурентки" с севера – 1,8 миллиона.

За 2,35 миллиона рублей можно купить крошечную квартирку и в центре Москвы – за эту сумму продается отремонтированная студия в кирпичном доме недалеко от Яузской набережной. Площадь квартиры 10,7 квадратного метра.

10- и 11-метровые однушки предлагаются еще в нескольких районах столицы. Их стоимость в среднем составляет 2 миллиона рублей. Чаще всего такие маленькие квартиры находятся на первых этажах, многие из них можно купить только за наличный расчет.

Крошечные студии также сдают в аренду. К примеру, 10-метровую квартиру недалеко от метро "Саларьево" можно снять за 18 тысяч рублей. Жилье укомплектовано мебелью и бытовой техникой. В объявлении автор указывает, что во дворе дома есть детский сад.