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10 миллионов: Ирину Аллегрову оставили без дома и без денег

22 мая 2018 г. 6807
Фото: © Global Look Press

Певица Ирина Аллегрова обратилась в суд в попытке вернуть пропавшие 10 миллионов рублей.

Артистка планировала вложить крупную сумму в загородную недвижимость – в проектирование особняка в поселке Милорадово в Подмосковье, но осталась без дома и без денег, пишет "СтарХит".

Несколько лет назад Аллегрова перевела деньги  Владимиру Денисову, главе несокльких компаний, который должен был курировать процесс. Работы так и не начались, и спустя несколько месяцев Аллегрова разорвала договор. Однако Денисов умер, так и не вернув деньги певице.

По некоторым данным, он пытался инвестировать миллионы в бизнес, но прогорел. Долги по наследству перешли супруге Денисова, Аллегрова же пошла в суд.

Пока певица смогла вернуть лишь 100 тысяч рублей, на это ей потребовалось два года.  Ответчица ссылается на отсутствие средств, хотя после смерти мужа ей достался дом стоимостью 11 миллионов рублей, участок за 7 миллионов  и несоклько автомобилей.

Адвокат Аллегровой рассказал, что вдова предпринимателя не спешит оформлять имущество в собственность, поэтому деньги взыскать с нее довольно сложно.

Ирина Аллегрова предпочитает жить за городом – рядом с природой и на свежем воздухе, об этом она неоднократно рассказывала в своих интервью.

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