10% жильцов докупят жилье в первом доме реновации

Порядка 10% жильцов улучшат свои жилищные условия за счет докупки площадей в новом доме на 5-й Парковой улице – дом был сдан в начале года по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.
Остальные жильцы согласились с предложенными им вариантами квартир. В 104 квартиры новоселы уже въехали.
Дом в Северном Измайлове стал первым, в который вселились жильцы в рамках программы реновации.
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