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10% жильцов докупят жилье в первом доме реновации

24 мая 2018 г. 609
Фото: © Global Look Press

Порядка 10% жильцов улучшат свои жилищные условия за счет докупки площадей в новом доме на 5-й Парковой улице – дом был сдан в начале года по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.

Остальные жильцы согласились с предложенными им вариантами квартир. В 104 квартиры новоселы уже въехали.

Дом в Северном Измайлове стал первым, в который вселились жильцы в рамках программы реновации.

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