100 тысяч в сутки за квартиру: московское "гостеприимство" поражает болельщиков

Меньше месяца остается до чемпионата мира по футболу, а москвичи уже блеснули гостеприимством - многие готовы уступить иностранным болельщикам даже свою квартиру, например, за 100 тысяч рублей в сутки. Предложение пользуется спросом, ведь почти 90% номеров в столичных отелях забронированы, а гостей ожидается около миллиона.

В Москву прибывают первые болельщики. Эдриан — канадец, послан на разведку друзьями проверить, как Москва готовится к чемпионату.

Через Белорусский вокзал из Шереметьева в июне в Москву поедут тысячи иностранцев. Водители по-английски не говорят или же говорят, но совсем немного – в любом случае, имеющихся знаний не хватает, чтобы понять, куда же хочет попасть потенциальный пассажир. Расстроенный Эдриан решил поехать на метро, здесь все оказалось проще.

На станции "Белорусская" — специальное окно для англоговорящих. Женщина за кассой уверенно, хоть и с отчетливым русским акцентом, пояснила, как проехать в Лужники. Правда, на других станциях все же возникли трудности перевода.

Вопрос номер один для иностранцев сейчас: где жить? Интернет пестрит объявлениями об аренде жилья. Одно из них на Славянском бульваре: трехкомнатная квартира, на большую компанию.

Радушные хозяева показывают — стадион виден из окна, только дождь мешает. Wi-Fi, посудомоечная машина. Все ничего, пока разговор не заходит о ценах. Хозяйка рассказывает: "За мою квартиру, когда начала этим заниматься, сказали - минимум 200 тысяч ставь. Наглеть тоже нельзя. Поэтому мы решили, что сделаем 110 за сутки. Если человек берет весь месяц, мы, конечно, цену снижаем. Ну, 2 миллиона 800 тысяч".

Эдриан берет минутку перевести сумму в доллары, хотя и так понимает, что деньги огромные. "Это астрономические цифры! Мне придется почку продать, чтобы позволить эту квартиру. Слушайте, на эти деньги можно купить крутую машину и жить в ней! И ездить на стадион, это более практично", - говорит канадец.

Хозяева квартир ловят момент. Арендаторов ищут даже те, кто никогда не пускал к себе посторонних. За сутки в небольшой двушке инженер Алексей Финенко просит 30 тысяч. Жену с детьми уговорил перебраться на дачу.

Болельщики, конечно, могут попытать удачу и в столичных гостиницах. Правда, количество свободных номеров в них стремительно тает. Зато цены завышать перестали. В черном списке Ростуризма по Москве осталось всего шесть гостиниц. Нарушителей чуть ли не каждую неделю проверяет Роспотребнадзор.

Превышать тарифы невыгодно самим гостиницам - придется заплатить штраф в два раза больше той суммы, которую содрали с иностранцев. Последними на жадности попались хозяева отеля "Маяк" на Маяковской.

Вместе с местами в гостиницах заканчиваются и билеты на матчи. Те, кто все же не успеет их купить, смогут посмотреть футбол в фанзонах. Главная будет между Главным зданием МГУ и смотровой площадкой Воробьевых гор. Здесь поставят огромный медиаэкран 14 на 10 метров, рядом установят сцену, магазины с официальной символикой, сувенирами и кафе.

Британский таблоид The Sun советует болельщикам взять в Россию памятку: "Не мешать водку с пивом и не пытаться перепить русских. Снимать обувь, если ты в гостях. Уступать места девушкам и пожилым людям в транспорте". При этом добавляют: "Готовьтесь к тому, что россияне - угрюмые и необщительные". С этим в корне не согласен тот же канадец Эдриан. Судит по тем дням, что успел провести в Москве: "Прохожие, конечно, трудно изъяснялись на английском, но очень старались, хотели помочь. Я думаю, самое главное, что обычные русские люди готовы к чемпионату".

В июне в Москву приедет около миллиона болельщиков. Тем, кто хочет провести время в их компании, все же стоит освежить школьные знания английского или обзавестись разговорником.