12 семей докупили площади при переселении по реновации

Двенадцать договоров о покупке дополнительных площадей заключено с участниками программы реновации в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
Все семьи переехали в первый заселенный в рамках программы дом в Северном Измайлове.
С начала процесса переезда жильцов специалисты Фонда реновации провели более 200 консультаций по вопросам приобретения дополнительных площадей. Прием населения ведется в информационных центрах по переселению.
Согласно разработанному механизму при переезде из старого жилья в новостройку участники программы могут докупить площади с 10-процентной скидкой от их рыночной стоимости. Совокупная площадь жилья не должна превышать 100 квадратных метров.
При желании переселенцы могут переехать в жилье и меньшей площади, получив денежную компенсацию.
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