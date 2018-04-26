12 семей докупили площади при переселении по реновации

Двенадцать договоров о покупке дополнительных площадей заключено с участниками программы реновации в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Все семьи переехали в первый заселенный в рамках программы дом в Северном Измайлове.

С начала процесса переезда жильцов специалисты Фонда реновации провели более 200 консультаций по вопросам приобретения дополнительных площадей. Прием населения ведется в информационных центрах по переселению.

Согласно разработанному механизму при переезде из старого жилья в новостройку участники программы могут докупить площади с 10-процентной скидкой от их рыночной стоимости. Совокупная площадь жилья не должна превышать 100 квадратных метров.

При желании переселенцы могут переехать в жилье и меньшей площади, получив денежную компенсацию.