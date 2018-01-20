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180 тыс. за прописку: как устроена экономика "резиновых квартир"

20 января 2018 г. 2513

По оценкам экспертов, в Москве на продажу может быть выставлено до 10 тыс. микродолей в квартирах. Такие предложения чаще всего интересуют либо иногородних, желающих по дешевке купить столичную прописку, либо "черных риелторов"

На московском вторичном рынке на продажу выставлено несколько тысяч микродолей в квартирах. Такую оценку независимо друг от друга озвучили несколько экспертов и участников рынка.

В тоже время, оценить точное число таких предложений практически невозможно, поскольку они как правило, реализуются через частных маклеров и не попадают в базы данных объектов недвижимости, говорит руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов. По его словам, объем таких предложений в Москве может составлять до 10 тыс. штук и на сделки с такими активами приходится до 3% числа операций на вторичном рынке.

ЖИЗНЬ НА НЕСКОЛЬКИХ КВАДРАТНЫХ

Микродоли чаще всего возникают тогда, когда либо у квартиры изначально было несколько собственников, либо бывший владелец недвижимости для завещания разделил ее на несколько долей. Нередко микродоли становятся головной болью для фактических собственников квартир, у которых неожиданно возникает сосед с 1/100 в собственности.

"Владельцы этих микродолей очень сильно портят жизнь фактическим владельцам квартир, которые владеют большей долей в квартире. У нас действует ст. 250 ГК, в ней четко прописано, что можно распоряжаться долями", - рассказывает директор офиса вторичных продаж Est-a-Tet Юлия Дымова.

Такие соседи могут заселиться в квартиру и жить в ней, несмотря на свою небольшую долю. При этом, продать квартиру без их согласия невозможно, отмечает эксперт.

В законодательстве нет никаких ограничений на продажу долей в квартирах - продавать можно как ½ квартиры, так и 1/1000. Ограничить проживание в квартире собственнику микродоли нельзя, так как согласно Гражданскому кодексу он имеет право владения, использования и распоряжения объектом. Можно только через суд определить порядок пользования, рассказывает адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Александр Мачнев.

СКОЛЬКО СТОЯТ САНТИМЕРТЫ?

Согласно предложениям, размещенным на сайте ЦИАН, 1/9 в однокомнатной квартире в Тушино в 30 кв. м. можно купить за 370 тыс. рублей, а 1/800 в "однушке" в Медведково - за 180 тыс. рублей.

Есть ценовая формула – стоимость квартиры делим на доли, и из доли дисконт минусуем 40%. Например, "однушка" стоит 5 млн. рублей, цена половины квартиры 2,5 млн. рублей. Но если продавать отдельно долю, то 1/2 будет стоить 1,3 млн. рублей, поясняет Юлия Дымова.

В среднем цена предложения микродолей составляет 250-400 тыс. рублей, добавляет эксперт по вторичному рынку "Азбуки Жилья".

По данным ИНКОМ-Недвижимость, при продаже объектов площадью 8-10 кв. м. в границах старой Москвы средняя стоимость "квадрата" составляет 173 тыс. рублей, а их средняя стоимость – 1,5 млн. рублей.

СЕРЫЙ ПУТЬ К ПРОПИСКЕ

Самый распространенный мотив покупки микродоли – желание обладателем московской прописки. В результате появляются так называемые "резиновые" квартиры. Например, не так давно правоохранители нашли на севере Москвы квартиру, в которой собственник прописал сотню мигрантов из ближнего зарубежья. И это далеко не предел. Рекорд установила жительница Уссурийска, прописав в своей квартире почти 2 тысячи приезжих из Китая и стран СНГ.

"Эти доли покупаются под регистрацию в Москве или Московской области. Но очень часто собственникам таких долей отказывают в регистрации. Продать такую долю трудно, в результате эта сделка превращается в выкинутые на ветер деньги ", - предупреждает ведущий менеджер департамента вторичного жилья агентства недвижимости "Азбука Жилья" Александр Лунин.

Второй мотив покупки микродолей – использование их "черными риелторами" в своих целях. Приобретается микродоля, в квартиру подселяют нехорошего соседа, который делает жизнь других владельцев жилья невыносимой. В результате последние вынуждены продавать недвижимость за бесценок.

Часто приобретают доли в квартирах иногородние из-за недостаточности средств для покупки полноценной квартиры. Цена долей в квартирах достаточно низкая.

Эксперты считают сегмент, связанный с продажей микродолей, криминализованным и фактически не регулируемым законодательством. Для того, чтобы микродоли ушли с рынка, а вместе с ними и существующие проблемы – "резиновые" квартиры и "черные риелторы", их нужно запретить, считают они.

Например, нужно запретить новые обороты таких микродолей и решить на уровне законодательства, что делать со старыми. Возможно, выдать взамен какие-то сертификаты, предлагает Дмитрий Таганов.

"Фактически вы не обладаете площадью, а имеете некую ценную бумагу, и при продаже квартиры вы имеете право требовать свою микродолю", - поясняет он.

О необходимости запретить сделки с микродолями в конце прошлого года заявили в ГД, депутаты уже подготовили соответствующий законопроект.

За каждым собственником предлагается закрепить минимальную площадь – от 8 до 10 кв.м, которая должна гарантировать настоящую возможность проживания в квартире. Сейчас учетная норма в Москве составляет 10 "квадартов" на человека. Исключением станут случаи, когда доля наследуется, либо приватизируется.Также предлагается ввести лимиты на регистрацию граждан в жилых помещениях: без ограничений туда можно будет вселять лишь супругов, родителей и детей. Для всех остальных — только по решению суда.

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