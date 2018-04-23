2 тысячи квартир в месяц: жилье в Новой Москве дорожает и активно продается

По итогам первого квартала 2018 года предложение первичного жилья в Новой Москве сократилось на 13,2%, подсчитали аналитики компании "Метриум".

Продажи в первом квартале на присоединенных территориях велись в 36 проектах, в которых насчитывалось около 9,7 тысячи квартир. За три месяца в продажу поступил один новый комплекс.

Сокращение предложения обусловлено высокой покупательской активностью – объем спроса вырос в 1,5 раза. Всего же в месяц продавалось порядка 2 тысяч квартир.

Средняя стоимость квартир в Новой Москве составила в начале года 5,3 миллиона рублей, цены выросли на 4,3%. Сильнее всего подорожали студии – плюс 15%, их средняя стоимость составила 3 миллиона рублей.

Однокомнатные квартиры продавались за 4,3 миллиона рублей (подорожание на 6%), двухкомнатные за 5,9 миллиона рублей (плюс 3%), трехкомнатные – за 8,7 миллиона рублей (плюс 1%). Подешевели только многокомнатные квартиры – цены снизились на 1%, средняя стоимость составила 10,6 миллиона рублей.

Самое доступное жилье на присоединенных территориях продается в ЖК "Баркли Медовая Долина" – студию площадью 21,8 квадратного метра можно купить за 2 миллиона рублей. За ту же цену можно приобрести 27-метровую студию в ЖК "Калипсо-3". Чуть дороже – в 2,3 миллиона рублей – обойдется студия площадью почти 20 квадратных метров в ЖК "Москвичка".