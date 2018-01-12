2018 год будет рекордным по количеству новостроек

К концу года на рынке может оказаться 4 миллиона квадратных метров первичного жилья.

В наступившем году в Москве могут запустить рекордные объемы строительства нового жилья, пишет РБК со ссылкой на исследование компании "Метриум Групп". Застройщики готовы начать возводить порядка 140 жилых и апартаментных комплексов общей площадью более 30 миллионов квадратных метров.

Но на первичном рынке Москвы и без этого переизбыток предложения, поэтому новостройки поступят в продажу не сразу – возможно, на рынок выйдет не более 60-70 проектов. По прогнозам управляющего партнера компании Марии Литинецкой, объемы предложения останутся на уровне прошлого года – около 2 миллионов квадратных метров.

Помимо новых проектов в продажу будут выходить и новые корпуса в уже существующих. По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами компании Est-a-Tet Романа Родионцева, при сохранении девелоперами активности совокупный объем предложения к концу года может побить рекорды и дорасти до 4 миллиона квадратных метров (к концу 2017-го показатель достиг 3,4 миллиона квадратов).

Большинство новых проектов будут относиться к классам комфорт и бизнес. Большие объемы строек сосредоточатся на западе и юге Москвы, значительный объем планируют построить также в САО и ВАО. Крупные жилые комплексы будут возводиться в бывших промзонах, в пределах Садового кольца девелоперы могут выводить небольшие клубные дома.