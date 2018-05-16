22 мая рассмотрят проект об ограничении дробления квартир

Госдума рассмотрит данный законопроект в первом чтении. И велика вероятность, что он пройдет все необходимые чтения и станет законом.
Совсем скоро — уже 22 мая — в Государственной Думе рассмотрят законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета нижней палаты парламента по ЖКХ Галину Хованскую.
В общем, Госдума рассмотрит данный законопроект в первом чтении. И велика вероятность, что он пройдет все необходимые чтения и станет законом.
Надо напомнить, что эта инициатива в декабре 2017 года была внесена группой депутатов нижней палаты парламента. Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по ЖКЖ Хованская, первый зампред комитета по ЖКХ Александр Сидякин, а также замглавы этого комитета Павел Качкаев.
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