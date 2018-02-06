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26 московских новостроек станут ближе к метро в 2018 году

6 февраля 2018 г. 1362
Фото: © shutterstock.com

В Москве в 2018 году собираются открыть 28 станций метро, если планы будут реализованы, транспортная доступность улучшится для покупателей квартир и апартаментов в 26 новостройках, подсчитали аналитики компании "Метриум Групп".

Рядом с пятью будущими станциями строительство жилых комплексов не ведется, в километровом радиусе от остальных 23 представлено минимум по одному проекту. При этом только 15 новых станций окажут существенное влияние на доступность метро. Еще 8 – это дубли уже действующих станций. 

13 станций, которые собираются открыть в этом году, расположены за пределами МКАД. Планируется, что метро дойдет, наконец, до Некрасовки, которая активно застраивается жильем. Сразу 9 станций будут обслуживать территорию Новой Москвы и строящиеся там дома.

В общей сложности в шаговой доступности от 15 станций ведутся продажи в 26 новостройках. Больше всего проектов представлено в радиусе станции "Беломорская": это жилые комплексы "Фестиваль Парк", "Белый Парк", "Кристалл", "Смольная, 44" и "Янтарь-apartments".

Еще 4 проекта представлены рядом со станцией метро "Очаково", по два проекта – рядом со станциями "Говорово", "Рассказовка", "Селигерская" и "ЦСКА".

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