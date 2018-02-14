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30% покупателей выбирают почти готовые объекты

14 февраля 2018 г. 753
Фото: © Global Look Press/Anton Kavashkin

Такая покупка безопасна. Люди видят уже готовый продукт и могут воочию оценить качество строительства.

Интересными данными поделился департамент городской недвижимости компании "НДВ-Недвижимость". Дело в том, что обмен вторичного жилья на новостройку чаще всего происходит в пользу проектов на финальной стадии готовности. По мнению экспертов компании, данная тенденция напрямую связана не только с ценовой выгодой, но и возможностью уложиться в изначально определенный бюджет.

Согласно статистике, новостройку на стадии котлована выбирают в рамках 15% взаимозачетных сделок. Минимальные цены привлекают покупателей. А вот около 30% покупателей интересуются квартирами на последней стадии строительства.

"Мы наблюдаем еще одну волну спроса за несколько месяцев до окончания строительства. Это связано с тем, что такая покупка безопасна. Люди видят уже готовый продукт и могут воочию оценить качество строительства. Риски минимальны, что делает такой покупку очень надежной, при этом ждать заселения долго не потребуется", — резюмирует руководитель отдела городской недвижимости Северо-Восточного отделения компании "НДВ-Недвижимость" Елена Мищенко.

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