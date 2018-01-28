300 тысяч за ночь: московские хостелы соревнуются в жадности

Желтые карточки на этой неделе раздал Ростуризм. Достались они гостиницам, которые в десятки и сотни раз взвинтили цены на проживание в период чемпионата мира по футболу. В состязании на жадность уверенно лидируют московские хостелы: койко-место на ночь — 300 тысяч рублей. Или чуть скромнее — месяц постоя за миллион.

Ничем не примечательный хостел на Чистых прудах, даже вывески нет. Выдает общежитие гора грязного белья, развешенная на окнах. Но если заказать здесь койку на середину июня — дату начала чемпионата мира — Интернет выдаст невероятную сумму: 300 тысяч рублей за ночь.

К лету кровати застелют одеялом из дорогого шелка, а ножки покроют золотом высшей пробы, - иначе нет объяснений, как цена за полгода вырастет в 600 раз.

Программная ошибка и дополнительные услуги – популярные оправдания жадных отельеров. В гостинице "Чайковский" на Большой Никитской номер за 8 тысяч рублей вдруг торгуется за 53 в июне. Управляющий оправдывается — в стоимость включены трансфер и экскурсии.

Гостиница попала в так называемый черный список завышающих цены перед чемпионатом мира. Сейчас в нем — 41 отель.

"В отдельных случаях норматив по стоимости размещения за одну ночь порою превышен в 26 раз. Системы бронирования выставляла цену в 116 900 рублей", - рассказала Анна Топорова, руководитель пресс-службы Федерального агентства по туризму.

Расчет понятен: из россиян мало кто попадется на такие цены. А вот с иностранными туристами может и повезти.

Номер в скромной митинской гостинице обойдется в 960 тысяч рублей за месяц. На эти деньги в Palms Casino Resort, одном из популярнейших отелей Лас-Вегаса, можно провести 80 дней. В Hotel President Wilson, что в центре Женевы, - 40 дней. В легендарном Burj Al Arab в Дубае — всего неделю, зато не придется делить свое койко-место с еще четырьмя людьми.

Впрочем, у жажды наживы нет национальности. Во Франции перед чемпионатом Европы по футболу-2016 цены на жилье парили в облаках - в Париже и Марселе они взлетели аж на 1000 процентов. Но устанавливать парижские цены нашим отельерам не позволит Роспотребнадзор.

"Размеры штрафных санкций установлены действующим законодательством, в частности, статьей 14.6 КоАП, который исчисляется в двукратном размере стоимости, превышающей законодательно установленную", - отметил Олег Прусаков, начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора.

Чем более абсурдно высокую цену выдумают гостиницы, тем больше они потом вернут в виде штрафов. Рамки давно установлены — максимум 85 тысяч рублей за ночь для четырех звезд, 30 тысяч рублей для трех звезд. Хостелы и вовсе не могут брать за койку больше 3,5 тысячи.

Держаться границ придется, иначе болельщики снимут квартиры у более гостеприимных москвичей. Если, конечно, те не заразятся дурным примером.