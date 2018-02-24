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4 идеи, как легально снизить платежи за услуги ЖКХ

24 февраля 2018 г. Георгий Трушин 4607
Global Look Press, © Nikolay Gyngazov

Можно отключить телевизионную антенну и радиоточку, а можно уехать в длительную командировку или на отдых.

Большая плата за услуги ЖКХ – один из самых частых поводов для жалобы со стороны россиян. Высокая стоимость коммунальных услуг при зачастую весьма низком качестве действительно не может не вызывать раздражения.

Но, стоит присмотреться к деталям и окажется, что за обычной платежкой можно рассмотреть сразу несколько возможностей по уменьшению суммы ежемесячных платежей. Дело в том, что в квитанции за услуги ЖКХ есть обязательные и необязательные строчки.

Обязательные делятся на четыре группы. Первая — это водоответвление (канализация), вторая — электроснабжение, третья — коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, газоснабжение или электроснабжение), четвертая — плата за капитальный ремонт и содержание дома.

Важно помнить, что другие строчки обязательных платежей не могут появиться в квитанции без проведения официального собрания членов ТСЖ или ЖСК.

Но есть в квитанции лишние строчки, которые, если есть желание, можно спокойно убрать и сэкономить. Итак, вот некоторые способы пусть и ненамного, но снизить плату по квитанции ЖКХ.

Первый способ — отключить радиоточку. В подавляющем большинстве квартир стационарной радиоточкой не пользуются, но продолжают исправно за нее платить. Чтобы отключить радиоточку, достаточно сделать три шага. Во-первых, написать заявление в многофункциональный центр (МФЦ), во-вторых, оплатить пошлину в размере 60 рублей и, в-третьих, принять дома мастера, уберет ее из квартиры. В следующей квитанции по оплате ЖКХ строчки "радиоточка" уже не будет.

Второй способ — отказаться от общей телевизионной антенны. Если эта строчка в квитанции ЖКХ представляется лишней, то достаточно обратить с заявлением в местную организацию, которая занимается обслуживанием телевизионных антенн. Именно на его основании и будет произведено отключение от ГСКТ. Важный момент — отключение бесплатно, никакой пошлины платить не надо.

Третий способ — не платить за дополнительные услуги. Если на общем собрании жильцов было принято решение, допустим, нанять консьержа или установить видеонаблюдение нового поколения, то собственник, который с этим категорически не согласен, может пойти "против всех". Для этого надо написать заявление в управляющую компанию (ТСЖ, ЖСК), а также в организацию, которая ту или иную услугу предоставляет. Этого достаточно, чтобы лишняя строчка не появилась в квитанции ЖКХ.

Четвертый способ — не платить деньги за воду и электричество в случае длительного отъезда. Некоторые люди могут покинуть свою квартиру на месяц-другой и отправиться в путешествие или же в длительную командировку.

И в этом случае, чтобы не платить лишнее за услуги ЖКХ, надо заявить об этом. Итак, для перерасчета платы за квартиру требуется предоставление в адрес ресурсоснабжающей компании документации, которая подтвердит факт проживания по иному адресу. Можно предоставить следующие документы: командировочное удостоверение, путевку, счет из гостиницы. Плюс ко всему, надо не забыть предоставить копию общегражданского паспорта. И на основании представленных документов будет проведен перерасчет и плата, соответственно, уменьшится.

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